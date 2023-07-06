3分鐘端出餐廳級美食！KKLife料理食品開啟味蕾旅遊食刻

▲入手料多味美的KKLife料理包3分鐘端出餐廳級美味料理，即使夏天懶癌發作不出門，也能在家享受舌尖上環遊世界。（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

炎熱的夏天一想到要下廚或出門買飯就懶癌發作，還好現在料理包選擇豐富多元，在家不出門也能品嚐各國風味美食，在舌尖上環遊世界。入手料多味美的KKLife料理包，只需微波2分鐘再加點個人創意，短短3分鐘就能快速將餐廳名廚級料理端上桌，除了原有的多款熱銷人氣美食，近期還推出印度咖哩及四川椒麻風味的料理食品，不管上班、露營還是在家都能享受特色香料饗宴，再熱也食指大動！

3分鐘快速上桌！在家爽吃異國美食風味料理

近年來，許多知名品牌和餐廳紛紛投入料理包市場，使得料理包的選擇變得豐富多樣，只需迅速撕開包裝、加熱，即可輕鬆享用，不僅讓料理新手也能零廚藝簡單出好菜，也讓家中的大廚們省下時間和精力。

▲隨著知名品牌及餐廳投入料理包，選擇更加多樣化，一撕開包裝加熱即可迅速享用美食。（此示意圖使用2份產品拍攝）

其中「KKLife料理包」提供多達十種口味的選擇，料多美味，肉量實在，不論是要單獨享用料理食品或將其當作內餡，搭配飯菜、炒菜等，只要微波2分鐘＋1分鐘裝盤擺設就能輕鬆上桌，廚藝瞬間開外掛。

先前料理實境節目招牌菜色"紅酒燉牛肉"，曾掀起全台瘋吃紅酒燉牛肉的熱潮，KKLife也順勢推出「法式紅酒燉牛肉」口味商品並且受到好評，其他還有日式沖繩軟骨及泰式紅咖哩雞也都是網友討論度極高的熱銷口味，超人氣值得入手不怕踩雷。

▲法式紅酒燉牛肉(圖左)及日式沖繩軟骨（圖右）都是KKLife的人氣熱銷口味。

此外，KKLife還有日式牛肉咖哩、洋蔥豬肉丼及台灣在地風味的醬滷豬腱及花雕酒香醉雞腿等眾多美味料理供選擇，讓你不出門也能用味蕾環遊世界，天天換口味吃也hen可以。

近期KKLife料理食品新推出「印度瑪莎拉咖哩羊」採用獨門瑪莎拉醬料搭配軟嫩多汁羊肉，混合多種特殊香料，堪稱印度咖哩經典款，另一新品「印度奶油咖哩雞」特製奶香咖哩並以酸奶提味層次豐富，濃郁口感超下飯，用滿滿的印度正宗口味開啟夏日味蕾感官；此外，夏天吃辣更過癮，喜愛麻香辣的饕客必須入手「川香椒麻雞丁」，嚴選台灣雞腿去皮切丁並翻炒、爆香，還原川式香辣美味，徹底勾起夏日食慾，忍不住大快朵頤。

▲KKLife全新推出的異國新風味，由左到右分別是「印度瑪莎拉咖哩羊」、「印度奶油咖哩雞」、「川香椒麻雞丁」，正宗口味開啟夏日味蕾感官。

享用KKLife料理的3大好時機

入手KKLife料理食品就像隨身配備主廚級神隊友！上班族工作日來一份，微波加熱後搭配白飯就能火速開吃，免去夏日外出買便當汗流浹背的麻煩，放大原本有限的午休時間充分休息；假日與好友露營野炊不必花費太多時間和精力準備食材，只需將KKLife料理食品加熱搭配烤餅、麵條創意吃，即可迸出美味火花，把時間花在與朋友互動上，盡情享受大自然的療癒力。

臨時有親友來拜訪或約朋友到家中聚會，再也不必孤獨地在廚房裡忙到焦頭爛額，有了KKLife料理包完全心不累，多種口味滿足各種用餐喜好，再搭配飯和麵、加碼炒兩道青菜，即可快速又優雅地端出令人驚豔的拿手好菜，即使料理小白也能輕鬆成為家庭主廚！

▲KKLife沖繩軟骨料理包也很適合帶便當，肉大塊又有軟骨口感，夏天吃很下飯。（圖／KKLife提供）



▲露營野餐準備KKLife料理食品，出門在外不擔心手忙腳亂，就能吃好吃巧。（圖／KKLife提供）

▲親朋好友聚餐以KKLife料理食品也能變化出五菜一湯滿桌好菜！（圖／KKLife提供）

提前備妥眾多異國風味的KKLife料理食品絕對能在各種料理情境完美應對，這麼方便的KKLife料理包現在推出新品上市優惠中，只要在官網「任選專區」消費滿999元，即可獲得價值80元的綠花椰米餅一份，增加料理的多樣性變化，吃得更加美味健康。

可上KKLife官網訂購https://www.KKLife.com.tw，各大電商平台momo、蝦皮亦同步熱賣中。

▲KKLife料理包推出新品上市優惠，官網任選專區消費滿999元，即可獲得價值80元的綠花椰米餅一份，增加料理的變化，圖右為印度瑪莎拉咖哩羊。