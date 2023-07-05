陸清大男拿硫酸燒傷5熊　21年後成為中科院專家　

▲ 北京21年前「硫酸潑熊」事件，當時作案高材生已經是中科院專家 。（圖／翻攝 上游新聞）

記者任以芳／綜合報導

21年前，北京動物園發生潑硫酸事件，犯案者竟然是是大陸清大高材生。據當時陸媒報導，學生劉海洋連續用硫酸潑傷了5隻熊，理由只是為了證實「熊的嗅覺敏感」。事隔多年，劉海洋沒有受到該事件影響，一名北京的王先生在社交平台發文，「當年『硫酸潑熊』的劉海洋現已成為中科院專家」，再次引發社會關注。發帖的王先生也表示，希望外界理性表達各方觀點，不要人身攻擊。

根據陸媒《上游新聞》報導，大陸中科院微電所官網確實能查到劉海洋訊息，學歷為博士，所在部門是新能源汽車電子研發中心，目前身份是中國科學院微電子研究所（以下簡稱：中科院微電所）的副研究員。

報導指出，劉海洋求學之路並未受到「硫酸潑熊」事件影響，1998年9月到2002年7月在清華大學就讀，2004年9月到2009年6月，在中科院微電子所就讀。畢業後成功留所工作，成為一名副研究員。2015年2月到2017年4月，曾前往香港城市大學進行訪問研究。

▲ 北京21年前「硫酸潑熊」事件，造成5隻熊失明、無法進食，終生痛苦不堪。（圖／翻攝 北方網）

至於當年「硫酸潑熊」事件有多殘暴？時間回到2002年，陸媒《北方網》報導，當年就讀清華大學大四學生劉海洋，為了證實「熊的嗅覺敏感」，可以分辨東西能力強，竟然把北京動物園的5隻熊當作實驗品。

2002年2月23日，劉海洋在北京動物園被發現用硫酸和火鹼潑熊，一共有3隻黑熊、1隻棕熊和1只隻馬熊被硫酸燒傷，最嚴重的一隻黑熊眼睛失明。出事當天劉海洋被北京西城警方羈押。

至受傷的黑熊萬分痛苦，當口吐白沫，倒在地上，來回翻滾，口中發出「嗷嗷」的慘叫。硫酸潑到兩隻熊的四肢，其中一隻黑熊嘴角滴著白色的唾液，兩隻前爪不停揉搓緊閉的雙眼，發出痛苦的呻吟。

據了解，受傷的黑熊一隻失明，另一隻舌面灼傷，黏膜脫落，口腔及上顎被燒以外，食道也被燒燬，無法進食。其他熊則是燒傷皮毛，非常痛苦。

2003年5月3日，北京市西城區法院判決劉海洋犯故意毀壞財物罪，考量他品學兼優，案發後有悔罪表現，決定免予刑事處罰。」最終「硫酸潑熊」一事並未給劉海洋留下刑事案底。

▲ 「硫酸潑熊」事件的主角沒有留下案底。（圖／翻攝 上游新聞）

事隔多年劉海洋努力於學業與工作，目前在微電所從事研究。根據《上游新聞》報導稱，中科院微電所工作人員對「硫酸潑熊」提出質疑：，「以一個正常人的常識判斷，一個20多年前的事情為什麼現在拿出來說？如果犯了錯以後就不能找工作了嗎？」

該所工作人員也幫其講話，「劉海洋所有錄用程序都是合規的，之前也受到清華大學的處罰，（據中新網2002年9月2日報道，劉海洋因硫酸潑熊被清華大學處以留校察看的處分），平時為人善良。」

該起事件引起大陸網友兩極化討論，有人認為「知錯能改就好，畢竟是研究員」。也有網友認為，「如果善良怎麼會拿硫酸潑熊」「隱藏的心態有問題」，「差別就在於，他拿硫酸潑的是熊不是人，能被原諒」。

把「硫酸潑熊」舊事重提的發帖網友王先生則表示，希望外界理性表達各方觀點，不要人身攻擊。