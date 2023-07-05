高雄總圖有偷拍狼！女童如廁驚見一隻手拿手機　警鎖定對象追查

▲高雄圖書總館驚爆有偷拍色狼。（圖／記者吳奕靖攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄總圖驚爆偷拍噁狼！高雄一名林姓女子4日帶著女兒與女兒的朋友到總圖看書，沒想到2女童自行去廁所期間，竟驚見一隻手拿著手機往裡面偷拍。對此，高雄警方已向館方調閱相關監錄影像，目前鎖定可疑犯嫌全力追緝中。

高雄一名媽媽在FB地方社團「高雄大小事」中PO文指出，她跟女兒及另一名同行女童去圖書總館看書，2個小女生後來一起去廁所，陪同的女孩因為無聊，眼睛剛好往上看，就看到一隻手拿手機往裡面拍，女孩嚇到，趕快叫她女兒上快一點。

受害女童母親表示，她們出來之後就趕快跟我說，她則馬上反映給圖書總館的人員，但卻被告知那邊沒有監視器，也拍不到進去廁所的人。她怒轟，偷拍者很可惡，可能知道那邊拍不到，所以就隨機跟著小女孩進去偷拍。

▲高雄總圖發生2女童自行去廁所期間，遇到拍偷色狼。（示意圖／達志影像）

前鎮分局獲報後，4日晚間立即連繫貼文者初步了解相關案情，今（5）日向館方調閱相關監錄影像查證，並於本日下午通知貼文民眾至所內完成正式報案程序。本案涉及兒童及少年性剝削防制條例，警方已成立專案小組，並鎖定可疑犯嫌全力追緝中。



前鎮分局呼籲，民眾遇到偷拍或騷擾，務必保持冷靜別慌張，立即大聲制止或大聲呼喊求救，吸引旁人注意，另於廁所內也可按下緊急對講機求助或撥110報案，警方將立即派員趕赴現場處置並依相關規定進行後續偵處。