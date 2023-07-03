高中女洗澡遭繼父偷拍！他秀妻子裸照辯拍錯人　檢察官揪疑點

▲女高中生在家洗澡發現遭繼父藏手機偷拍。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

新北市1名繼父覬覦年僅16歲的繼女美色，把手機放在浴室裡準備偷拍，結果被繼女洗澡到一半發現，趕緊穿回衣服衝出家門，向警局提告，沒想到生母為了保護丈夫，事後裸身讓丈夫拍照，讓丈夫用來狡辯拍攝是夫妻情趣，不小心才會拍到繼女洗澡，台北地檢署檢察官根據拍攝檔時間順序，認定繼父說謊，依違反《兒少性剝削條例》起訴。

據了解，被害女高中生是在2022年7月的暑假期間，在家中洗澡的時候，拿剛拿起洗髮精，就看到熟悉的手機放在架子上，而且開在錄影模式，被害人馬上就發現這是繼父的手機，穿回衣服就拿著手機衝出家門，在外面打電話回家告訴母親，懷疑自己遭偷拍，母親一開始跟著被害人一起到警局報案，控告繼父妨害秘密等罪。

繼父到案坦承是他放的手機，但辯稱當時是要偷拍妻子洗澡，甚至拿出多張妻子裸露的照片，聲稱這是夫妻倆之間的情趣，加上事發當天又喝了點酒，沒注意到進去浴室的是繼女，他絕非故意要偷拍。

可是檢察官檢視手機內影照拍攝時間，母親的裸照都是在房內拍攝，沒有一張在浴室，且檔案紀錄的攝影時間都在被害人遭偷拍之後，不排除是母親事後維護丈夫而協助補拍裸照，因此不採信繼父辯詞。雖然被害人事後經協調表明希望撤回妨害秘密告訴，但《兒少性剝削條例》拍攝、製造兒童或少年之性影像罪非告訴乃論，因此檢察官仍依法將繼父提起公訴。