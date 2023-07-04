青年旅館誤闖「同志房」　旅客聽到1句話就挨告偷拍

▲男子投宿青年旅社誤闖目擊2裸男在上鋪聊天，被懷疑偷拍竊錄。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

陳姓男子去年入住台北市某青年旅社，退房時為了找尋遺失的鞋子，回房剛巧聽到上鋪2個男人對話「要用一點口水才不會太乾」，陳男急著退房，未加理會就離開，沒想到被對方指控涉嫌掀開床簾竊錄私密還偷鞋子，台北地檢署調查後，認為房內並無監視器或其他人證，陳男手機也查無竊錄畫面，因此以罪嫌不足等理由處分不起訴。

陳姓男子是在2022年1月5日北上入住台北火車站附近的知名青年旅社，因為不喜歡被安排的301房環境與味道，請求換房，櫃台人員表明剩下的5、6樓是同志房，其他的4樓已經滿了，只能改住302房，陳男因此換房住到9日，要離開時，發現自己的2雙鞋子少了1雙，懷疑是留在301房。

陳男回到301房時，看到上鋪床簾沒關好，有2個裸體男生在對話，還提到「要用一點口水才不會太乾」，陳男一邊好奇同志房不是只有5、6樓，一邊急著拿鞋子就回櫃檯辦理退房，此時又發現自己有東西留在居住的302房，結果一回樓上，就被剛剛在301上鋪的其中1名男子抓住，質疑是否偷拍，並要求旅社人員協助報警。

檢警調查，青年旅舍的監視器只裝設在公共空間，無法確認房內情形，在場又沒有其他目擊證人證詞可供參考，陳男手機內也沒有偷拍畫面，加上無證據顯示陳男拿走的鞋子屬於301房房客，因此最後以證據不足等理由，處分不起訴陳男。