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阿堂鹹粥又漲了「1碗飆到300元」　菜單有新規定！饕客怒：不吃了

▲台南知名小吃「阿堂鹹粥」漲價話題延燒，惟阿堂鹹粥似乎不受漲價風波影響，店內仍佳滿用餐的顧客。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲阿堂舊菜單鹹粥價格160元，今起漲到180元，想吃魚皮或魚肚要另外加點。圖為舊版菜單。（示意圖／記者林悅翻攝）

網搜小組／劉維榛報導

「慟！阿堂鹹粥300元了！」一名忠誠饕客抱怨，今（5）日中午買阿堂鹹粥，豈料一看菜單怪怪的，而店員告知改成單點模式，想吃魚肚鹹粥的話，就是要點一碗鹹粥再另點魚肚，而價格變成180元+120元，等於從原本260元漲至300元。對此，原PO氣炸怒喊抵制，對於漲價頻率跟幅度，「已經無法接受了，再見了阿堂！」

一名網友在PTT驚呼，他今天忽然想吃魚皮鹹粥，印象中它與魚肚粥一樣都是260元，但原PO一看菜單怪怪的，「怎麼魚皮粥跟魚肚粥那幾款最貴的都拿掉了？」

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原PO實際問店員，才知點餐方式改變了，「現在改成點一碗粥底，再另加你想要的材料。」也就是說，想吃魚皮粥或魚肚粥，變成要點一碗綜合粥180元，外加單點魚皮／魚肚120元，等於要噴300元，讓原PO傻眼直呼，「一開始還搞不清楚這種什麼操作法，結完帳後就明白了。」

「是怕價錢300元直接寫在菜單太難看嗎？」原PO回家後，忍不住找舊的菜單，以前粥底綜合粥是160元，如今悄悄漲到180元，讓他實在難以接受，直言決定從此拒吃，「不可否認店員服務態度都滿親切的，但漲價頻率跟幅度，對於身為長期台南支持者來說， 這樣我已經無法接受了，再見了阿堂！」

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

▲忠誠饕客怒喊抵制不吃了。（圖／翻攝PTT）

底下網友熱議，「不要吃就好！賺錢手段」、「300元現在不吃，以後變400元」、「超盤的，去文賢路吃一碗才80元料還更多更好吃」、「台南市鹹粥這麼多家...不懂去吃阿堂的腦袋」、「台南人引以為傲的便宜小吃已不再便宜」、「我在地人，從沒吃過，難吃又貴」、「那個用餐環境...還是百貨公司吃有冷氣好了」。

不過有網友認為，「照吃+1，真的很好吃」、「跟某蛋黃酥一樣，你不買，別人也會買」、「老闆敢漲代表有人買單啊」、「粥底沒看到不好說，但魚肚是正常價就是了」、「魚肚現在一片100多元很正常啊」。

實際查看臉書粉專《阿堂鹹粥》，頁面有轉貼一則漲價公告，指出7月5日調整價位與營業時間，土魠鹹粥、虱目鹹粥與綜合鹹粥為180元；單點魚肚湯、魚皮湯、煎魚肚、乾燙魚皮等皆為120元。

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