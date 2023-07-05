指南宮盛事總統參選人尬場獨缺賴清德　黃承國澄清沒刻意迴避

記者陳家祥／台北報導

台北木柵指南宮5日舉行孚佑帝君成道1143 周年大典，侯友宜、柯文哲等2組總統參選人都受邀出席，獨缺民進黨參選人賴清德；由於過去賴清德大力對內掃黑，民進黨英系要角、前國策顧問黃承國受到波及，此次賴未出席地方盛事，也引發聯想。對此，黃承國受訪強調，有邀請總統、總統指派行政院副院長鄭文燦出席，不會刻意迴避賴。

▲行政院副院長鄭文燦、前國策顧問黃承國。（圖／記者陳家祥攝）



針對是否有邀請郭台銘出席？現為指南宮常務董事的黃承國說，這部分他不清楚，要問廟方的管理會，邀請應該是有，邀請函發很多，他如果有回函的話都會邀請來。

接著媒體追問，由於此活動國民黨參選人侯友宜、民眾黨參選人柯文哲等，2組總統參選人都受邀出席，獨缺民進黨參選人賴清德，是否有邀請副總統賴清德？黃承國一開始僅說，「我們有邀總統」，強調沒有刻意迴避，因為過去都是邀總統，總統這次特別指派鄭文燦副院長來參加。

而柯、侯都到，賴清德沒到是否會尷尬？黃承國說，「不會啦，因為過去指南宮的典禮都是邀總統，總統這次是派副院長來」，都是邀總統跟內政部長，慣例上是市政府、市長，其他幾位與會的邀請人我不是那麼清楚，當然就是後來昨天看到名單，有回函的就是這幾位。

黃承國說，郭台銘先生的部分他就不曉得，可能有邀請他是不是沒有來，不是很清楚。