　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「沒有反對兵役延長1年」　侯友宜：我反對的是3+1兵役政策

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨總統參選人侯友宜3日在節目上提及，當選後擬將役期恢復成4個月，掀起各界熱議。對此，侯友宜4日透過競選辦公室發出聲明表示，沒有反對現在的兵役延長1年，他反對的是民進黨3+1兵役政策主張。

▲▼國民黨總統參選人侯友宜7/3接受媒體人趙少康專訪，專訪結束後接受媒體聯訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲侯友宜3日接受趙少康專訪，拋出5大主張。（圖／記者湯興漢攝）

侯友宜3日接受媒體人趙少康專訪，並在節目上拋出5大主張，包含九二共識表態、恢復4個月兵役、建立新的特偵組、撤掉NCC、核二及核三延役。消息傳開後掀起各界熱議，民進黨認為這是為了選舉犧牲國家安全，一度還傳出美國方面對此也有「意見」。

侯友宜4日下午透過競選辦公室發表聲明強調，他沒有反對現在的兵役延長1年，如今不得不讓兵役延長1年，是因為在民進黨的執政下，已造成兩岸兵凶戰危、來到瀕臨戰爭邊緣，所以這是不得不的選擇，他反對的是民進黨3+1兵役政策的主張。

侯友宜表示，提出恢復4個月兵役有1個重要前提，這是要建立在兩岸處於和平穩定關係之後，如果他當選總統，一定會努力與對岸建立互信與對話機制，讓台海重新回到和平穩定，這才有可能恢復4個月兵役。

另外，侯友宜也提到，「美國是我們長久以來最堅強的盟友」，若他當選，一定會加強國防戰備、維護自我防禦能力，也會持續對美軍購。

「侯友宜的兵役主張...

侯友宜發佈於 2023年7月4日 星期二
ET快訊
人妻陽台擁吻公公：只是安慰！　夫目擊崩潰
仔仔告別式撞期「趙小僑女兒抓周日」　賴薇如：沒想到妳最早離開
5億高中生死前買新車　車牌「9513」恐怖巧合
女軍官變小三！　已婚上校不倫小17歲甜美學生「豪宅築愛」
炎亞綸翻車！阿本相伴全直擊　警戒四周狀態曝光
5億高中生命案驗出麻醉藥　乩身：祂自己處理的

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

獨派政治新星4年前就Me Too　前女友控「至少4女受害」

快訊／賴清德首投書外媒　提「和平繁榮4支柱」：維持務實兩岸政策

「沒有反對兵役延長1年」　侯友宜：我反對的是3+1兵役政策

賴清德投書華爾街日報　提出「和平繁榮四大支柱」

警大警專成功嶺服役結訓　役政署期勉不畏艱難為民服務

北市老屋20萬棟都更要等189年　許淑華拋3手段喊話加速

侯友宜兵役急轉彎！柯文哲酸「風向不對就改口」　對國防失去理性判斷

妻擁103間套房引爭議　侯友宜無奈「又來了」：財產申報都公開透明

傅崐萁明晚傳缺席「立委後援會」　侯友宜：到不到場都很支持我

兵役政策急轉彎因美方壓力？　侯友宜：講得非常清楚「有一條件」

七朵花仔仔逝世！享年35歲　陳喬恩：永遠愛妳..趙小僑悲痛發聲

館長發毒誓「若當官全家XX」　公司貨95%MIT：我就是台獨

藍正龍證實離婚：我跟幼婷分開了　「會一起陪小孩長大」

鍾培生拳上記者會賞巴掌推人　Toyz不爽回揍！被教練團拉開

買網軍沒付錢？ 黑人臉書遭反攻洗版｜20230704 ET午間新聞

孫生挺酷炫「沒偷拍也沒違法」　一切「合意」..勸他：趕快出來講

蕭亞軒談無法回歸：我不是騙子！　證實恢單「佩服蔡依林不談戀愛」

擅用高捷照宣傳被本人警告　澎湖4萬1餐廳老闆：我沒看

床頭「陰森貓鬧鐘」逼視　苦主發寒：每天7點出現

物理系教授幽默示範實驗　邊做靜電氣球邊講幹話！

獨派政治新星4年前就Me Too　前女友控「至少4女受害」

快訊／賴清德首投書外媒　提「和平繁榮4支柱」：維持務實兩岸政策

「沒有反對兵役延長1年」　侯友宜：我反對的是3+1兵役政策

賴清德投書華爾街日報　提出「和平繁榮四大支柱」

警大警專成功嶺服役結訓　役政署期勉不畏艱難為民服務

北市老屋20萬棟都更要等189年　許淑華拋3手段喊話加速

侯友宜兵役急轉彎！柯文哲酸「風向不對就改口」　對國防失去理性判斷

妻擁103間套房引爭議　侯友宜無奈「又來了」：財產申報都公開透明

傅崐萁明晚傳缺席「立委後援會」　侯友宜：到不到場都很支持我

兵役政策急轉彎因美方壓力？　侯友宜：講得非常清楚「有一條件」

AI浪潮！南科半導體產業聚落成型　近「園區3分鐘」成購屋首選價值

你累了嗎？男開車「度估」猛衝分隔島　整排交通號誌慘被撞斷

4星座大器晚成　40歲開始走上巔峰

台版奪魂鋸！高雄醉男深夜闖工廠討債2千　女嚇壞急報警　　

ETF吃到AI變飆股！2檔今年漲破60%　選股大補帖在這

美國國慶日憾事！　南加州小飛機墜毀1死3傷

教士「背靠背開轟」痛擊　大谷翔平5局失5分平本季最慘紀錄

偷情小17歲女學生「國防大學教授」惡行起底　買菸用公費

時隔9年再回歸！《黑執事》宣布推出新系列動畫、CloverWorks操刀

獨派政治新星4年前就Me Too　前女友控「至少4女受害」

媽溫柔喊滾出去！牠秒奔樓梯口　胖橘成液態貓「向下流動」超柔軟

政治熱門新聞

北市老屋20萬棟都更要等189年　許淑華拋3手段喊話加速

賴清德首投書外媒　提「和平繁榮4支柱」

警大警專成功嶺服役結訓　役政署期勉不畏艱難為民服務

賴清德投書華爾街日報　提出「和平繁榮四大支柱」

館長716遊行穩了　鄉民：上看10萬

侯兵役轉彎！柯酸：風向不對就改口

侯友宜：我反對的是3+1兵役政策

獨派政治新星4年前就Me Too　前女友控「至少4女受害」

侯友宜喊「兵役4個月」後急轉彎　綠委批出爾反爾：真的是天兵

妻擁103間套房引爭議　侯友宜無奈「又來了」：財產申報都公開透明

黃國昌擁23筆土地　居住正義喊假的

鄭正鈐欠債1500萬被判還　邱顯智曝債主是15億吸金案主謀

談垃圾問題　柯文哲再嗆：垃圾不分藍綠

高嘉瑜曬與他合照點名「國民黨阿姨」　李彥秀反嗆：選情果然告急

更多熱門

相關新聞

侯兵役轉彎！柯酸：風向不對就改口

侯兵役轉彎！柯酸：風向不對就改口

國民黨總統參選人侯友宜3日接受專訪時表示，當選後將役期恢復成4個月，外傳惹來美方不滿，而侯也於4日改口稱，恢復成4個月有前提，要等兩岸穩定才有可能恢復。民眾黨總統參選人柯文哲4日晚間表示，侯友宜提出役期從1年降4個月，看風向不對就改口，以及民進黨3+1方案，都可看出兩黨對國防政策完全失去理性。

新北國際帕拉桌球賽　16日開打

新北國際帕拉桌球賽　16日開打

侯友宜首談接受九二共識　國台辦回應

侯友宜首談接受九二共識　國台辦回應

妻擁103間套房引爭議　侯友宜無奈「又來了」：財產申報都公開透明

妻擁103間套房引爭議　侯友宜無奈「又來了」：財產申報都公開透明

傅崐萁明晚傳缺席「立委後援會」　侯友宜：到不到場都很支持我

傅崐萁明晚傳缺席「立委後援會」　侯友宜：到不到場都很支持我

關鍵字：

侯友宜兵役

讀者迴響

熱門新聞

黑人陷性騷！前保母「小亨堡」近況曝光

「低配網軍」灌大牙臉書　忘刪一句話漏餡

他割包皮忍不住噴！2句話害20年射不出

建材千金醉醒「旁躺陌生男」她翻老公口袋崩潰

醫急勸兒童「停喝1類飲品」！見一景象嘆：影響巨大

30歲男腳臭爆！脫鞋驚見「腳上都是洞」恐怖原因曝

房東換冷氣！她「回家1幕更傻眼」慘噴8500元

MeToo受害女星將正式提告「金曲男歌手」！

新店逆子趁母吃飯從背後猛砍！砍下頭才停手

黑澀會美眉常去黑人家「她還留睡衣」！　小S曝范范態度

網曝4萬1老闆與高捷「合照來源」傻眼

人妻陽台擁吻公公　夫開門目擊崩潰

炎亞綸案被洩密！　婦幼警帶甜點向檢方致歉

國防大學所長偷情小17歲女學生！　不倫約會全直擊

鮮肉男星翻車爆家暴！

更多

最夯影音

更多
七朵花仔仔逝世！享年35歲　陳喬恩：永遠愛妳..趙小僑悲痛發聲

七朵花仔仔逝世！享年35歲　陳喬恩：永遠愛妳..趙小僑悲痛發聲
館長發毒誓「若當官全家XX」　公司貨95%MIT：我就是台獨

館長發毒誓「若當官全家XX」　公司貨95%MIT：我就是台獨

藍正龍證實離婚：我跟幼婷分開了　「會一起陪小孩長大」

藍正龍證實離婚：我跟幼婷分開了　「會一起陪小孩長大」

鍾培生拳上記者會賞巴掌推人　Toyz不爽回揍！被教練團拉開

鍾培生拳上記者會賞巴掌推人　Toyz不爽回揍！被教練團拉開

買網軍沒付錢？ 黑人臉書遭反攻洗版｜20230704 ET午間新聞

買網軍沒付錢？ 黑人臉書遭反攻洗版｜20230704 ET午間新聞

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面