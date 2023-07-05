「沒有反對兵役延長1年」　侯友宜：我反對的是3+1兵役政策

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨總統參選人侯友宜3日在節目上提及，當選後擬將役期恢復成4個月，掀起各界熱議。對此，侯友宜4日透過競選辦公室發出聲明表示，沒有反對現在的兵役延長1年，他反對的是民進黨3+1兵役政策主張。

▲侯友宜3日接受趙少康專訪，拋出5大主張。（圖／記者湯興漢攝）

侯友宜3日接受媒體人趙少康專訪，並在節目上拋出5大主張，包含九二共識表態、恢復4個月兵役、建立新的特偵組、撤掉NCC、核二及核三延役。消息傳開後掀起各界熱議，民進黨認為這是為了選舉犧牲國家安全，一度還傳出美國方面對此也有「意見」。

侯友宜4日下午透過競選辦公室發表聲明強調，他沒有反對現在的兵役延長1年，如今不得不讓兵役延長1年，是因為在民進黨的執政下，已造成兩岸兵凶戰危、來到瀕臨戰爭邊緣，所以這是不得不的選擇，他反對的是民進黨3+1兵役政策的主張。

侯友宜表示，提出恢復4個月兵役有1個重要前提，這是要建立在兩岸處於和平穩定關係之後，如果他當選總統，一定會努力與對岸建立互信與對話機制，讓台海重新回到和平穩定，這才有可能恢復4個月兵役。

另外，侯友宜也提到，「美國是我們長久以來最堅強的盟友」，若他當選，一定會加強國防戰備、維護自我防禦能力，也會持續對美軍購。