暑假瘋出國！桃機旅客將破650萬人　一航廈「人更多」尖峰時段曝

▲桃園機場暑假將迎來大批旅客。（圖／桃機）

記者李宜秦／台北報導

暑假開始，桃園機場迎來大量出入境旅客，上周末（7/1-7/2）平均客運量已達12萬人次，預計暑假客運量上看650萬人次。第一航廈的運量更多，尖峰時段為5時至9時及12時至15時，第二航廈尖峰時段為6時至9時。

桃機公司副總李俊德表示，學生開始放暑假，大學生也會在這時段出國，暑假期間旅客量將增加，上周末兩天平均客運量已達12萬人次，預計七、八月客運量上看650萬人次。雖然暑假不像連假，不會有特定數天的高峰期，不過在收假前可能會有留學生需返校，估計屆時客運量較多。

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▲▼桃園機場客運量明顯增加。（圖／桃機）

李俊德指出，桃機客運量自去年解封以後逐步增加，去年十月平均每日客運量2.2萬人次，今年五月已達8.9萬人次，恢復67%，尤其端午連假更是迎來12萬人次的高峰。各航線運量恢復分別為東南亞85.7%、北美79%、東北亞73%、歐洲71.8%。

觀察桃園機場暑假首周末旅運情形，出境旅客約較入境旅客多出1成，根據桃園機場航班運量人數預報系統顯示，第一航廈出境尖峰時段為5時至9時及12時至15時、第二航廈出境尖峰時段為6時至9時，機場公司呼籲旅客提早2.5至3小時抵達機場。

▲▼桃機商店及餐飲服務已恢復至75%，另建議旅客多加利用大眾運輸，省去停車費用。（圖／桃機）

李俊德表示，目前來台轉機旅客數已經比疫情前的2019年更多，至於桃機自今年3/31開始收取500元的「轉機過境設施使用費」，截至5/31已收取9700餘萬元，預計今年可收4.6億元，該筆經費將用於第三航廈等建設中。

另外截至今年6月，桃園機場商店及餐飲服務已恢復至75%，全新打造的美食區「街口食趣」在第二航廈3樓出境C3熱鬧登場，世界沖煮大賽冠軍VWI COFFEE BAR及經清真認證（HALAL）的烙張清真牛肉麵已進駐國門飄香航廈，還有蔬河滷味也將於8月開幕，為旅客提供更多樣化的餐飲選擇。