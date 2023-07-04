侯友宜喊「兵役4個月」後急轉彎　綠委批出爾反爾：真的是天兵

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜昨（3日）稱堅決反對「大學兵役3＋1」專案，並喊出恢復4個月兵役，引起不小爭議。侯辦今急轉彎，發聲明表示未反對兵役延長一年，4個月兵役期建立在兩岸和平穩定。對此，民進黨立委許智傑批評，侯友宜一下子說當選後要縮短役期，現在又說要維持一年，出爾反爾怎麼治理國家？真的是天兵！

對於侯友宜拋出全新主張，民進黨立院黨團4日召開記者會回應，民進黨立委蔡適應表示，看完侯友宜專訪後有點搞不太清楚，侯到底是哪個黨的總統候選人？國民黨對於兵役役期態度很清楚，就是一年期義務役，包含國民黨主席朱立倫、立法院黨團、立委、台北市長蔣萬安受訪時都表達非常清楚，就是支持一年役期。

蔡適應指出，當侯友宜提出改回四個月役期時，是不是否決了國民黨中央、立法院黨團決策？那朱立倫、國民黨團立院三長可以引咎辭職了，因為主張居然都跟候選人侯友宜完全不同。

許智傑也批評，侯友宜真的是天兵！俄烏戰爭後，全世界都加強國防，防堵獨裁政權入侵，他說當選一下子說要縮短役期，現在又說要維持一年，這樣出爾反爾怎麼治理國家？甚至，侯友宜不怪中共霸道，只會幫中共罵民進黨，他顯然是助長中共氣焰的幫兇！

對於侯友宜立場急轉彎，立委林宜瑾點出，這就是侯友宜常用的「話術」。林宜瑾直言，單方面破壞台海和平穩定的是中國，已經不只一位學者分析，無論哪一黨執政，中國國家主席習近平都會持續對台施壓。

林宜瑾質疑，面對中國文攻武嚇，作為執政黨當然要展現保家衛國的決心與實力。如果保衛家園的行動，看在侯友宜眼裡竟是兵凶戰危的原因，那麼不免讓人困惑，侯友宜口中的和平，究竟是怎麼樣的和平？難道是透過支持九二共識、承認台灣只是中國的一個省，賠上國格和主權換來的和平嗎？

對侯友宜說兩岸和平的情況下要恢復四個月兵役，林宜瑾指出，這就像他說核一廠要在經過專家評估和檢測安全情況下重新啟動一樣，都是運用話術喊出永遠不會跳票的願景，因為不管這樣的願景是否達成，決定權都在別人不在自己。

林宜瑾強調，總統蔡英文已經說過「備戰才能避戰，能戰才能止戰」，台灣身處極權主義擴張第一線，強化戰力才能守護民主防線。林宜瑾呼籲，侯友宜不應再用話術選舉，應該要求中國不要再對台灣文攻武嚇、破壞台海和平才是根本。