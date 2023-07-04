喝得到思樂冰！桃園「最新超商門市」要開了　59元專區、量販區太好逛

▲桃園復興最新「7-11羅浮門市」將在7/10開幕。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

桃園人快看過來！就有超商即將在桃園市復興區開設全新門市，目前預計在7/10盛大開幕，這間新門市除了提供最基本的代收繳費、領寄包裹等服務，更特別裝設思樂冰機台，炎炎夏日來一杯超輕量，同時還規劃均一價59元生活用品區、在地好物區，方便當地人採買。

統一超商秉持創辦人高清愿「成長教我感恩，責任教我無私的開創」精神，7-11於2019年啟動全鄉全店專案，盤點368鄉鎮中仍有多處購物不便的行政區尚有服務缺口，其中有30個鄉鎮為首次有7-11進駐並提供全天服務，而最新桃園復興「羅浮門市」將在7/10開幕，象徵達成全鄉全店全新里程碑。

▲店內規劃思樂冰機台、均一價59元生活用品區、食品／用品量販區及在地好物區。



「羅浮門市」位在綿延彎曲台7線北部橫貫公路中繼點，在地居民僅千餘人，購物不便是日常；為提供在地居民更便利的服務與豐富的生活體驗，除了基本的代收繳費、寄取包裹並設置ibon、ATM提供存提款服務等，同時規劃裝設思樂冰機台，以及滿足日常需求的食品/用品量販專區、均一價59元生活用品區，更首次集結近30項在地優質好物於專區陳列。

為慶祝「羅浮門市」即將開幕，7-11全門市推出限量「全鄉全店隨取卡」，售價888元，再加碼送100元購物金；7/10起至7/16止，全店單筆消費金額滿888元，並持指定信用卡結帳立折100元，OPEN POINT會員單筆結帳滿888元送民生用品兌換券；7/14起至7/16止，OPEN POINT會員單筆結帳金額滿888元加贈OPEN POINT點數100點。

▲麥當勞睽違4年再度攜手三麗鷗推出系列抱枕。（圖／麥當勞提供，下同）

麥當勞又推出三麗鷗抱枕了，這次找來最受歡迎的4個超可愛人氣角色，包括經典萌主「Hello Kitty」、軟綿「布丁狗」、粉嫩「美樂蒂」及帥氣「酷洛米」，紛紛帶著朋友強勢變身成最Q抱枕，一共有4款造型選擇，7月5日上午11時搶先開賣「Hello Kitty與小熊朋友」、「布丁狗與馬芬」2款抱枕，7月12日則由「美樂蒂與利茲姆」、 「酷洛米與巴庫」抱枕接棒登場。

▲首波開賣超Q布丁狗、Hello Kitty。

麥當勞「麥麥萌友夏日派對抱枕」全系列限量10萬個，並開放加價購及單買，每份套餐限加購1個，每人、每次消費限購2個，售完為止，鐵粉肯定要收。

▲第2波買得到帥氣酷洛米、粉嫩美樂蒂。