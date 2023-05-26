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小學拚「考100分」換思樂冰！老師誇「考很好」...他卻秒哭了

▲▼思樂冰。重傳LOGO。（圖／資料照）

▲7-11神級冰品「思樂冰」即將重現江湖（圖為示意圖）。（圖／資料照）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

7-ELEVEN的「思樂冰」是許多人的童年回憶，近期思樂冰將回歸的消息一傳開，立即引發熱議。就有一名網友回憶表示，小學時參加「100分換思樂冰」的活動，為了得到免費思樂冰，很努力的想考滿分，但卻因為粗心被扣了2分，讓他當場哭了出來。貼文激起不少人共同回億，還有人分享，朋友考了三張100分，最後竟喝思樂冰喝到吐。

一名網友在Dcard以「思樂冰回娘家之100分換思樂冰活動！（小時候）」為題發文，分享小時候有關思樂冰的故事，表示國小時附近7-ELEVEN舉辦活動，可以用段考100分的考券換10元的小杯思樂冰，對平時家裡不吃冰來說，是十分幸福的活動。

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有一次發考卷時，老師稱讚他「考得很好」，他以為自己拿了100分因此十分興奮，但仔細一看竟是98分，讓他「當下直接哭出來」。但原PO也表示，下次段考終於考到滿分，也如願換到思樂冰，開心直呼「世界無敵快樂」。

貼文一出也釣出許多人回憶，不少留言分享，「我都快忘記100分可以換思樂冰這件事了」、「以前有同學考3張100換了三杯，他原本想分同學，結果去安親班老師又每人發一杯，沒有人要喝他的。最後他喝到吐，之後約他去買都不跟了」、「超期待的~~~ 都是滿滿回憶」。

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