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涉槍毒案！桃園前里長落跑「里民找嘸人」　放棄連任下場曝

▲桃園市桃園區何姓前里長，前年12月至去年1月間涉嫌與葉姓男子共同販售或轉讓安非他命給第三人，案經台中市第四警分局查獲移送桃檢偵辦。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲桃園市桃園區何姓前里長，前年12月至去年1月間涉嫌與葉姓男子共同販售或轉讓安非他命給不特定第三人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市桃園區何姓前里長前年年底被查出，涉嫌與葉姓男子販售或「轉讓」毒品給不特定第三者使用，案經台中市第四警分局循線查獲到案，檢警查出，何姓男子被查獲時為現任里長，但里民經常找不到里長，甚至還在任內躲避警方查緝跑路，桃檢調查時，何男與葉男坦承犯行不諱，檢方偵結依毒品危害防制條例將2人提起公訴。

檢警調查，48歲的葉姓男子涉嫌於2021年11月26日下午2時許，販售不詳數量二級毒品安非他命給何姓男子，而何當時是桃園區某里長，合又涉嫌以1公克2,500元轉讓給不特定人士使用，檢方還查出，葉男與何男至少以相同方式於2021年11月至2022年1月間至少4次轉讓安毒給第三人使用。

檢警指出，何男還涉及違反槍砲彈藥管制條例案件，去年11月被起訴，何男時任里長，但里民要陳情案件常常找不到人，甚至還因躲避警方查緝而跑路，更放棄連任里長，案經台中市警局第四分局循線查獲何男與葉男到案。

桃檢複訊時，何男與葉男坦承犯行不諱，檢方查出，2人以手機作為聯絡工具，警方當時查扣2人手機、安非他命等證物，檢方偵結依毒品危害管制條例將2人起訴。

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