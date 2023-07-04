OL遭肘擊襲胸還挨罵「無恥，是妳用胸部撞我」！控性騷結果出爐

▲OL遭到肘擊胸部，易男還開口回罵「是妳胸部撞到我」、「妳更無恥」。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者柯振中／綜合報導

新北一名女子小花（化名）先前過馬路時，遭到一名易姓男子肘擊胸部，還被反酸「是妳胸部撞到我」，氣得她報警提告，易男也因此挨罰2萬元。易男挨罰後感到不服，提出上訴救濟，近日被台北高等行政法院判敗訴，全案確定。

小花2021年2月間走路前往捷運景平站，過馬路的過程中遭到易男撞上，胸部還遭易男刻意觸碰，氣得她立即將人攔下來理論，想要討個說法，至少要聽到一句道歉。

豈料易男被攔下來，立即不甘示弱回應，明明是小花用胸部撞擊他的手肘、應該要自己閃開等話語，被罵一句「無恥」，還反擊「妳更無恥」，讓小花相當生氣，決定到醫院驗傷、提告性騷擾。

檢方調閱監視器畫面，認為2人只是走路的過程中不慎擦撞，而非刻意為之的性騷擾，因此予以易男不起訴處分。不過，易男還是因為違反《性騷擾防治法》，被新北市政府開罰2萬元。

▼OL過馬路遭到肘擊，上前將人攔下理論，卻還挨罵「是妳胸部撞到我」。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



易男對此感到不服，於是提起行政訴訟，不過新北地院的法官認為，小花原先走在斑馬線邊緣，後來才朝中間靠近，易男當時能夠閃躲，卻因為疏於注意，導致2人發生碰撞，手肘也因此觸碰到了小花的胸部。

法官認定，無論小花在這起事件中是否有過失，都不影響易男該受罰這件事，新北市政府依法裁罰有理，因此駁回告訴。易男的行政訴訟被駁回，仍舊相當不滿，再度提起上訴，同時向法官聲稱，是因為監視器畫面拍攝的角度，導致2人的身影重疊、錯位，才會產生誤會，江女所說的並非事實。

不過，台北高等行政法院審理後認為，易男與小花發生碰撞後，不但沒有停下來，也沒有出言致歉，甚至還惡言相向，對於一般人而言，通常會認為對方是帶有性方面的敵意，因而感受到冒犯。

台北高等行政法院依據事發地、雙方當事人的動作等，推斷小花曾遭易男肘擊胸部，小花控告性騷擾仍是「合理被害人」的範圍，因此駁回易男的上訴，全案確定。