　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

OL遭肘擊襲胸還挨罵「無恥，是妳用胸部撞我」！控性騷結果出爐

▲▼襲胸,性侵,性騷擾,渣男,色狼。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲OL遭到肘擊胸部，易男還開口回罵「是妳胸部撞到我」、「妳更無恥」。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者柯振中／綜合報導

新北一名女子小花（化名）先前過馬路時，遭到一名易姓男子肘擊胸部，還被反酸「是妳胸部撞到我」，氣得她報警提告，易男也因此挨罰2萬元。易男挨罰後感到不服，提出上訴救濟，近日被台北高等行政法院判敗訴，全案確定。

小花2021年2月間走路前往捷運景平站，過馬路的過程中遭到易男撞上，胸部還遭易男刻意觸碰，氣得她立即將人攔下來理論，想要討個說法，至少要聽到一句道歉。

豈料易男被攔下來，立即不甘示弱回應，明明是小花用胸部撞擊他的手肘、應該要自己閃開等話語，被罵一句「無恥」，還反擊「妳更無恥」，讓小花相當生氣，決定到醫院驗傷、提告性騷擾。

檢方調閱監視器畫面，認為2人只是走路的過程中不慎擦撞，而非刻意為之的性騷擾，因此予以易男不起訴處分。不過，易男還是因為違反《性騷擾防治法》，被新北市政府開罰2萬元。

▼OL過馬路遭到肘擊，上前將人攔下理論，卻還挨罵「是妳胸部撞到我」。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲▼性侵,強暴,強姦,家暴 。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

易男對此感到不服，於是提起行政訴訟，不過新北地院的法官認為，小花原先走在斑馬線邊緣，後來才朝中間靠近，易男當時能夠閃躲，卻因為疏於注意，導致2人發生碰撞，手肘也因此觸碰到了小花的胸部。

法官認定，無論小花在這起事件中是否有過失，都不影響易男該受罰這件事，新北市政府依法裁罰有理，因此駁回告訴。易男的行政訴訟被駁回，仍舊相當不滿，再度提起上訴，同時向法官聲稱，是因為監視器畫面拍攝的角度，導致2人的身影重疊、錯位，才會產生誤會，江女所說的並非事實。

不過，台北高等行政法院審理後認為，易男與小花發生碰撞後，不但沒有停下來，也沒有出言致歉，甚至還惡言相向，對於一般人而言，通常會認為對方是帶有性方面的敵意，因而感受到冒犯。

台北高等行政法院依據事發地、雙方當事人的動作等，推斷小花曾遭易男肘擊胸部，小花控告性騷擾仍是「合理被害人」的範圍，因此駁回易男的上訴，全案確定。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
南韓女團慘了！演唱會遭取消　代言也泡湯
結婚修杰楷8年！賈靜雯吐真實心聲
建材千金嫁帥工人！醉醒旁竟躺陌生男　她翻老公口袋崩潰
醫急勸兒童「停喝1類飲品」！見一景象嘆：影響巨大
黑人陷性騷！　前保母「小亨堡」近況曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨腿女北捷等電梯遭罵「要排隊吧」！保全：殘障不代表一切

炎亞綸案被洩密！傳婦幼隊買甜點「報公帳」道歉　士檢：尊重警方內部調查

新店逆子吵架弒母斷頭　壓地猛砍「鈍掉再換另一把」

OL遭肘擊襲胸還挨罵「無恥，是妳用胸部撞我」！控性騷結果出爐

兒童智慧手錶「Hero Watch」爆炸！10歲童恐需植皮　業者：很痛心

新北砂石車轉彎撞倒單車老伯　連人帶車輾壓卡車底

新店逆子趁媽媽吃飯「背後襲擊」猛砍！砍下頭顱才停手

逼女兒擺M型腿檢查處女膜　狼父辯：懷疑外面過夜亂搞…下場出爐

血滴子從天降！等紅燈水泥磚塊直插擋風玻璃...駕駛：真的嚇死

太誘人！老欉波羅蜜產果大又甜　樹貼告示「錄影中」照樣被偷

日本男藝人教徒手健身　用４動作練出漂亮腹肌

床頭「陰森貓鬧鐘」逼視　苦主發寒：每天7點出現

航班7度延誤乘客全轉機　男不換反獲「私人專機」

炎亞綸結束複訊：我要先回家了　曝心聲「我會努力捍衛清白」

吃飯選餐廳不踩雷妙招　手機貼玻璃→喜獲答案

Ailee鐵肺開唱！睽違6年來台　見粉絲初次來：知道我是誰嗎XD

缺氧？柯文哲「突趴桌2秒」　嘲諷完侯友宜1動作引熱議

律師預言黑人撤告 怕淪法院認證的變態 ｜20230703 ET午間新聞

酷炫曾自曝%過77位藝人 遭網友出征 ｜20230703 ET午間新聞

炎亞綸到士檢複訊畫面曝光　記者問「有化妝嗎」他笑了

獨腿女北捷等電梯遭罵「要排隊吧」！保全：殘障不代表一切

炎亞綸案被洩密！傳婦幼隊買甜點「報公帳」道歉　士檢：尊重警方內部調查

新店逆子吵架弒母斷頭　壓地猛砍「鈍掉再換另一把」

OL遭肘擊襲胸還挨罵「無恥，是妳用胸部撞我」！控性騷結果出爐

兒童智慧手錶「Hero Watch」爆炸！10歲童恐需植皮　業者：很痛心

新北砂石車轉彎撞倒單車老伯　連人帶車輾壓卡車底

新店逆子趁媽媽吃飯「背後襲擊」猛砍！砍下頭顱才停手

逼女兒擺M型腿檢查處女膜　狼父辯：懷疑外面過夜亂搞…下場出爐

血滴子從天降！等紅燈水泥磚塊直插擋風玻璃...駕駛：真的嚇死

太誘人！老欉波羅蜜產果大又甜　樹貼告示「錄影中」照樣被偷

台男怨：台灣工時長還得「追垃圾車」　為何不設定點垃圾場

脫口秀有其底線　西方媒體對笑果事件的報導恐涉種族歧視

Defender 130「8人座越野休旅」體驗　空間機能、豪華定位鮮明

結婚修杰楷8年！賈靜雯罕吐真實心聲「沒想過40歲再懷孕」

焦凡凡鼻子開刀　「最脆弱的時刻」被婁峻碩反應感動：謝謝陪伴！

蚊子最愛咬6種人！「懶得打牠」更容易被叮

獨腿女北捷等電梯遭罵「要排隊吧」！保全：殘障不代表一切

8個特徵顯示「其實你很內向」　只是個性開朗很會交際而已

鳶峰圓頂遠端觀測天文台斥百萬打造啟用　360度覽盡合歡山星空奇景

中部建材千金嫁帥工人！醉醒旁竟躺陌生男　她翻老公口袋崩潰

金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

社會熱門新聞

刪掉合照了！澎湖4萬1老闆槓高捷　現身回應：不需小題大作

新店逆子趁母吃飯從背後猛砍！砍下頭才停手

10歲童智慧手錶爆炸燒燙傷！消保官要查

快訊／新店逆子狠殺母！她屍首分離慘死

昨才一起上山種菜運動…新店逆子雙菜刀砍下媽媽頭」！

10歲童智慧手錶爆炸！「Hero Watch」業者神隱　

昨日加班今日失業　雞湯塊大廠傳惡意解雇

逆子弒母斷頭　兩把菜刀輪砍

單親媽煮飯釀5店連環燒！天價賠償金額曝

即／炎亞綸首度發聲：我會努力捍衛清白

逼女兒檢查處女膜　狼父下場曝

台南1警涉吸毒　遭記2大過免職

即／台中高美濕地3人落水遭沖走　搜救中

丁特嗆：讓你變法院認證黑店！　澎湖4萬1老闆3字冷回

更多熱門

相關新聞

《四樓的天堂》顧問搓女客恥骨　判刑10月

《四樓的天堂》顧問搓女客恥骨　判刑10月

台劇《四樓的天堂》敘述推拿師故事，找來黃秋生、謝盈萱擔任主演，並聘請推拿師汪世展擔任顧問，而汪卻遭前妻黃琬婷公開爆料，控訴他過去曾多次趁推拿性騷擾女客，卻還藉著戲劇人氣繼續宣傳事業。經過司法調查後，台北地院近日判決出爐，汪世展被依妨害性自主判處有期徒刑10月。

健身教練「伸手指導」　挨告性騷罰9萬

健身教練「伸手指導」　挨告性騷罰9萬

他驚「與黑人合照的人」全惦惦　網曝可能性

他驚「與黑人合照的人」全惦惦　網曝可能性

《黑澀會》Apple 25年前被要求「全身脫光」

《黑澀會》Apple 25年前被要求「全身脫光」

高鐵前發言人遭控性騷　本人否認

高鐵前發言人遭控性騷　本人否認

關鍵字：

OL馬路肘擊襲胸性騷擾

讀者迴響

熱門新聞

快訊／七朵花仔仔逝世享年35歲

Apple 15歲被逼脫光「加害男星瘋猜是他」！

Apple發聲！痛心解答「跟黑人關係」：抹黑的是一個女生清白

《黑澀會》玉兔「被黑人塞錢」氣哭！

刪掉合照了！澎湖4萬1老闆槓高捷　現身回應：不需小題大作

他割包皮忍不住噴！2句話害20年射不出

鍾培生記者會動手推Toyz

七朵花仔仔逝世「陳喬恩淚發文永遠愛妳」

新店逆子趁母吃飯從背後猛砍！砍下頭才停手

黑人一票大咖好友「出事為何沒人幫說話？」網揭2現實

MeToo受害女星將正式提告「金曲男歌手」！

快訊／吳克群證實分手陳語安！　5年情斷原因曝光

黑人陷性騷！前保母「小亨堡」近況曝光

短裙外送員背影辣暈6千人　竟是在地傳說人物

YouTuber騎重機上國道！拍照嗆：抱歉收不到罰單

更多

最夯影音

更多
日本男藝人教徒手健身　用４動作練出漂亮腹肌

日本男藝人教徒手健身　用４動作練出漂亮腹肌
床頭「陰森貓鬧鐘」逼視　苦主發寒：每天7點出現

床頭「陰森貓鬧鐘」逼視　苦主發寒：每天7點出現

航班7度延誤乘客全轉機　男不換反獲「私人專機」

航班7度延誤乘客全轉機　男不換反獲「私人專機」

炎亞綸結束複訊：我要先回家了　曝心聲「我會努力捍衛清白」

炎亞綸結束複訊：我要先回家了　曝心聲「我會努力捍衛清白」

吃飯選餐廳不踩雷妙招　手機貼玻璃→喜獲答案

吃飯選餐廳不踩雷妙招　手機貼玻璃→喜獲答案

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面