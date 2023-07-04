男童遭恐怖霸凌「被逼吃屎」　家屬卻火速和解…內幕曝光引全網憤怒

▲山西男童遭霸凌「被逼吃屎」。（圖／翻攝自微博）

記者蘇敏禎／綜合報導

山西一名男童6月時遭3名未成年人霸凌，霸凌者逼他「吃屎」且囂張地將影片上傳自網路，受害男童事後精神恍惚、癡呆。日前雙方家屬達成和解，但男童小姨卻貼出霸凌者家屬「囂張飆罵」的語音，施暴者家屬毫無悔意的態度讓網友們全都怒了。

綜合陸媒報導，近期網上瘋傳一則 影片 ，是山西一名男童慘遭霸凌。影片中霸凌者不知用何種方式威脅男童，逼迫他「吃下糞便」。而影片後段，男童也不斷遭到霸凌者施暴、持鐵棍毆打，外界看完都超憤怒且心疼。

公安機關也宣布立案，奇怪的是，近日雙方家屬卻達成和解，不少人感到疑惑並認為男童家長應該追究責任。有網友找到了男童小姨的抖音號，才得知受害男童變得精神癡呆，而男童父親不識字、母親精神恍惚，猜測應是「被迫和解」。

男童小姨也於昨日貼出一段 群組對話影片 ，群組中有人替受害者家屬發聲，不料施暴者家屬卻飆髒話並咆嘯怒罵，且毫無悔意的表示，「人家說國家處理，與你有啥關係？」態度十分囂張狂妄。

網友們看完紛紛留言，「如果需要幫助，可募捐，我相信大多數網友都會幫助的」、「有沒有同城送屎的，每天給他們家送一百份」、「天啊這個男的還在囂張」、「不支持諒解，有這樣的家長教出這樣的孩子」、「看著氣死了」、「半夜三更氣死我了，我也是有兒子的人啊。我受不了啦」。