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社會 社會焦點 保障人權

路口直接左轉！賓士來不及閃撞爛車頭1死2傷　聯結車駕駛遭判刑

 

記者陳韻如／雲林報導

雲林一輛35噸載滿稻穀的聯結車未禮讓直行車便直接左轉，導致一輛賓士閃避不及，在毫無減速之下撞上，賓士車頭整個撞爛，駕駛傷重身亡，副駕乘客還衝破擋風玻璃，滿身是血趴在引擎蓋上，另後座乘客也受到重傷。聯結車駕駛事後遭法院判刑6個月，但他至今仍未與死亡的賓士車家屬達成和解，全案上訴二審，但仍遭法院駁回。

回顧案情，40多歲莊姓男子開著35噸聯結車從二崙鄉出發，準備回到斗南碾米廠，而他行經中山路欲左迴轉至民生路126巷時，卻沒有禮讓直行車輛，便直接起步左轉，當場遭到一輛賓士車從右後側猛撞。

▲▼雲林二崙車禍。（圖／記者蔡佩閔攝）

▲雲林二崙車禍，引擎蓋上血跡斑斑。（圖／記者蔡佩旻攝）

猛烈撞擊，導致賓士車車頭幾乎全毀，而副駕駛座的29歲印尼籍S姓女移工還衝破擋風玻璃，滿身是血昏趴在引擎蓋上，後座35歲印尼籍P姓男移工也身受重傷，林姓駕駛傷勢嚴重，送醫搶救後仍回天乏術。

林男家屬無法接受親人離世，憤而對莊男提告過失致死，法院審理後認為，林男行經路口卻貿然左轉，未能禮讓對向直行車輛，進而釀成事故，造成1死2傷慘劇，因此依過失致死罪嫌判莊男6個月徒刑，得易科罰金。

▲雲林二崙鄉中山路昨日下午發生一起嚴重事故，一輛35噸載滿稻穀的聯結車從中山路迴轉至民生路126巷前往碾米廠，遭一輛直行賓士車直接撞上。（圖／記者蔡佩旻攝）

事後莊男與林男家屬經多次調解，但因賠償金額問題，至今仍未與林男家屬達成和解。對此，檢方認為林男應未悔悟而力謀恢復原狀，因此提出上訴，但仍遭到法院駁回，全案仍可上訴。

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