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社會 社會焦點 保障人權

詐團騙帳戶新手法　臉書臨時代工徵人廣告淪收簿溫床

▲刑事局對臉書代工求職廣告提出預警。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局對臉書代工求職廣告提出預警。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局2日對臉書臨時代工徵人廣告提出詐騙預警，警方指出該類詐騙案件有增多趨勢，詐團巧立名目騙取應徵者金融卡帳密，並給應徵者每個帳戶5千元現金補助，實際上是詐團獲取人頭帳戶的新手法，警方公布籲請民眾小心防範。

警方指出：6月上旬一男子在FACEBOOK臨時代工廣告上留言求職，雙方加Line討論工作。對方要求被害人將名下金融卡寄給公司，謊稱公司用個人帳戶買代工原料可節稅，並可給應徵者每個帳戶5千元現金補助。

▲刑事局對臉書代工求職廣告提出預警。（圖／記者張君豪翻攝）

被害人因此上當，將自己名下6張銀行金融卡依對方指示以7-11寄貨便寄至對方指定門市，透過Line告知對方金融卡密碼。被害人以為是求職過程，未料10天遭警方告知名下帳戶全被警示凍結，才發現名下金融卡被詐團拿去當人頭帳戶，不但沒找到工作，還因此成為詐騙犯罪涉案共犯。

另一名女被害人遭同樣手法，5月下旬遭騙寄 1張銀行金融卡，同樣約1週後因帳戶被凍結，才發現帳戶淪為詐團騙匯工具。

刑事警察局表示，詐欺集團透過臉書刊登「家庭代工」廣告，以「需提供個人帳戶買進代工原料」、「提供帳戶可節稅」、「提供帳戶有實名制會有現金補助」等話術騙取民眾帳戶，民眾若遭遇類似求職情境就是詐騙集團所為，警方呼籲民眾冷靜，並撥打110或165反詐騙專線求證，以免淪為詐欺犯罪共犯。

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