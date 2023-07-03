台南1警涉吸毒「住家搜出毒品」　警局火速懲處記2大過免職

台南第三警分局一名吳姓員警涉犯毒品罪，遭記2大過免職處分。（圖／翻攝自Google地圖）

記者趙蔡州／綜合報導

台南市第六警分局近日調查一起毒品案件時，發現台南第三警分局一名48歲吳姓警員疑似涉案，檢警3日持搜索票前往吳員住家搜查，當場查扣1包安非他命及吸食器，同時將剛睡醒的吳員逮捕送辦，對此，台南第三警分局3日晚間表示，吳員行為嚴重影響警譽，予以記2大過免職處分。

台南第三警分局吳姓員警被發現涉嫌吸毒，3日遭台南檢警持搜索票搜索住家，被當場查扣毒品安非他命及吸食器。吳員向檢方供稱，他近年身體情況相當差，由於自律神經失調，身體經常出現莫名疼痛，不論怎麼看醫生吃藥都沒有用，才會吸食安非他命止痛。

對此，台南第三警分局3日晚間表示，吳姓在警界服務至少25年，早年曾任刑事小隊長表現優異，但近年因身體、精神狀況不佳，工作表現逐漸走下坡，今年（2023年）已遭記過2次、曠職2日，被列入教育輔導及汰除對象

台南第三警分局指出，吳員這次因涉犯毒品罪落網，影響警譽情節嚴重，他們將以不掩飾、不庇縱、不護短的態度「從嚴究辦」，已召開考績會議予以吳員1次記2大過免職處分，後續也將追究相關人員考監責任，分局長亦自請處分。