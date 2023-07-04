2歲童跌倒後「左腳無力跛行」！竟是腸病毒併脊髓炎

▲疾管署防疫醫師林詠青說明最新流行病疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

腸病毒就診人次連續2周低於警戒值，疾管署宣布脫離流行期，不過又新增通報1起重症，疾管署防疫醫師林詠青說明，個案為中部2歲男童，5月中下旬曾經感染腸病毒，6/9跌倒後左下肢出現異樣，跛行且步態不穩，幾天後更無法正常站立行走，就醫檢查確認急性無力肢體麻痺，是感染腸病毒併發脊髓炎，收治住院治療後病況改善，6月底已出院。

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，依據監測資料顯示，上周( 2023年6月25日至7月1日)腸病毒門急診就診計10,616人次，較前一周(10,929人次)略降2.9%，全國連續兩周低於流行閾值(11,000人次)，疫情脫離流行期呈緩降。

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不過，上周仍新增一起腸病毒重症，林詠青表示，個案為中部2歲男童，5月中下旬曾感染腸病毒，6月9日發現跌倒之後左下肢有跛行、步態不穩狀況，本來以為是外傷，醫院就醫X光檢查無異常，但無力跛行變嚴重，幾天後無法正常站立行走，再次就醫，脊椎MRI發現有發炎狀況，檢查左下肢無力、肌腱反射異常，通報急性無力肢體麻痺住院，檢體採檢確定感染腸病毒克沙奇A4型，目前狀況已經改善，26日出院。

今(2023)年腸病毒感染併發重症病例累計5例重症，分別感染克沙奇A4型2例，腸病毒D68型、伊科病毒21型及克沙奇A6型各1例，均為5歲以下幼童。

另實驗室監測顯示社區腸病毒以克沙奇A型為主，腸病毒71型、腸病毒D68等多種型別腸病毒亦於社區活動，請持續提高警覺及注意腸病毒重症前兆病徵。