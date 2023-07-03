中日韓合作　王毅：陽光總在風雨後　三國需抓住機遇攜手前行

▲中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅。（圖／翻攝 澎湃新聞）

記者任以芳／綜合報導

2023年中日韓合作國際論壇於今（3）日上午在青島舉行，該中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅在論壇發表題為「把握正確方向，共同振興亞洲」的講話，從青島發出中日韓合作重整行裝再出發的明確信號，並且指出，中國自古以來親仁善鄰，絕對不能重蹈大國擴張掠奪的老路，暗批美國單邊主義的霸凌行為。對於中日韓合作，王毅則用「陽光總在風雨後」來形容，三國必須抓住機遇，攜手前行。

王毅回顧說，20年前中日韓發表第一份聯合宣言，宣言指出三方合作旨在促進發展、加強東亞合作，維護地區乃至世界的和平與繁榮。這是三國合作的初心和肩負的使命，為三國和亞洲的現代化發展提供了重要的動力。

話鋒一轉，王毅指出，近年來這種局面正在面臨挑戰，個別域外大國為了謀求地緣私利，刻意宣傳意識形態的差異，編織各種排他性的小圈子，試圖以對抗取代合作，以分裂取代團結。

王毅表示，「如果放任這一趨勢發展，不僅嚴重干擾三國合作的順利推行，也將不斷加劇地區形勢的緊張對立。」

「亞洲是我們的共同家園，三國是搬不走的近鄰。」王毅說，站在時代的十字路口，中日韓三方應當保持戰略定力，堅定維護三國合作的正確方向。過去十年，中日韓相繼實現快速發展，成功推進現代化進程，關鍵就在於秉持和平發展理念，要尊重歷史核心利益，理解各自選擇的道路。

王毅強調，「中國自古就有『親仁善鄰』的傳統，我們絕不會重蹈歷史上一些大國曾經走過的擴張掠奪的老路。我們也反對任何當今的國家推行單邊霸凌的行徑。」

王毅表示，本屆論壇聚焦後疫情時代的中日韓合作，可謂恰逢其時。疫情三年中，中日韓三國人民守望相助、同舟共濟，留下了許多共克時艱的感人故事，充分體現了一衣帶水的鄰邦之情。「陽光總在風雨後，中日韓必須抓住機遇，攜手前行，為三國以及地區做出更大的貢獻。」