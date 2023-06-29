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大陸頒布《對外關係法》　王毅：完善「對外鬥爭法律工具箱」

▲▼中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅出席「慕尼黑安全會議」。（圖／路透）

▲中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸第14屆全國人大常委會第3次會議28日通過「對外關係法」，並由國家主席習近平令公布自7月1日起實施。中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅29日在人民日報發表署名文章指出，制定《對外關係法》是維護國家主權、安全、發展利益的迫切需要，必須「敢於鬥爭、善於鬥爭，包括善用法治武器，不斷豐富和完善對外鬥爭法律工具箱」。

據《新華社》報導，這項全名為「中華人民共和國對外關係法」的法律，共有6章45條。其中第33條第1款規定，對於「違反國際法和國際關係基本準則」，危害中國「主權、安全、發展利益」的行為，中國「有權採取相應反制和限制措施」。

王毅29日在官媒《人民日報》刊發逾4,500的長文，闡述大陸制定該法的意義、總體原則和主要內容等。王毅指出，對外關係法是新中國成立以來首部集中闡述中國對外工作大政方針、原則立場和制度體系，對中國發展對外關係作出總體規定的基礎性涉外法律，其頒布是中國涉外法治體系建設的重要里程碑。

王毅表示，當前，世界之變、時代之變、歷史之變正以前所未有的方式展開。世界百年未有之大變局加速演進，國際力量對比深刻調整，國際格局和秩序複雜演變，世界進入新的動盪變革期。中國發展面臨更加錯綜複雜的國際形勢，法治建設對發展對外關係、維護國家利益的作用更加凸顯。

他指出，制定對外關係法是中國以法律形式貫徹落實「習近平外交思想」的重大成果，是加強中共中央對對外工作集中統一領導的重要舉措。

王毅說，世界百年未有之大變局加速演進，國際力量對比深刻調整，中國發展面臨更加錯綜複雜的國際形勢，法治建設對發展對外關係、維護國家利益的作用更加凸顯。

王毅稱，制定對外關係法是維護國家主權、安全、發展利益的迫切需要。當前，中國發展進入戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期。面對嚴峻挑戰，必須保持戰略定力，知難而進、迎難而上，敢於鬥爭、善於鬥爭，包括善用法治武器，不斷豐富和完善對外鬥爭法律「工具箱」，充分發揮法律作為國際秩序「穩定器」的積極作用。

王毅強調，對外關係法旗幟鮮明反對一切霸權主義和強權政治，反對任何單邊主義、保護主義、霸凌行徑，針對外國對中國的干涉、制裁、破壞等行徑，明確反制、限制性法律規定，有利於發揮防範、警示和震懾作用，為中國依法行使反制裁、反干涉的正當權利提供法律依據，有利於以法治方式手段堅定有效維護國家利益，也有利於更好維護國際公平正義。

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