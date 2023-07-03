大馬夫妻帶8孩河邊露營！遇洪水「全家被沖走」　2死8失蹤

▲失蹤者的車上滿是泥沙痕跡。（圖／翻攝自臉書）

記者王佩翊／綜合報導

馬來西亞一對夫妻1日帶著7名孩子與1名孩子的朋友到甘榜亞逸布爹河邊野餐，然而當晚卻因為大雨導致洪水爆發，一行人疑似被沖走，其中2人的遺體被尋獲，其餘8人仍下落不明。警方也陸續找到失蹤者沾滿泥漿的轎車與摩托車，還有散落在附近的露營用具。

根據《星洲網》報導，這對來自關丹的夫妻1日下午5時左右，帶著8名孩童前往甘榜亞逸布爹河邊野餐，10人的年齡介於4至40歲，分別為3男7女。然而當晚10人所在之處卻發生大洪水，其中一名40歲女性2日中午被發現陳屍於距離野餐地點24公里的河邊，另一名20歲男性則是在2日下午5時被發現倒掛在距離野餐地點3公里的一棵樹幹上。

▲警方尋獲露營用具，疑似是失蹤者的物品。（圖／翻攝自臉書）

警方在距離男性遺體2公里處，發現一輛轎車與一輛摩托車。兩人的遺體隨後被送往甘馬挽醫院做進一步處理。由於轎車內灌入大量泥漿，摩托車也沾滿黃泥，警方猜測，10人可能是因為遇到洪水躲避不及，而被沖走，不過至今仍未發現其餘8人的下落。

發生意外的地區1日下午至2日凌晨降下豪大雨，導致洪水爆發，救難人員仍在附近區域持續搜索另外8人，不過由於天氣情況惡劣，搜救行動於2日下午6時一度暫停，待雨勢稍緩，3日上午9時才重啟。經過家屬認屍後，2名罹難者的身分已經確認為母子。