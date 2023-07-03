昔稱「兒虐唯一死刑」！網紅醫嘆「怎麼下得了手」...今暴打2孩

▲孩子臉部被打到瘀青。（圖／翻攝自臉書／嘎老師 Miss Ga）

圖文／CTWANT

臉書粉專擁有12萬粉絲追蹤的網紅醫師日前稱，因單親對子女過度寵溺，發現孩子沒生活能力後，開始用較嚴厲的方式對待，結果被控家暴。不過之後被前妻踢爆，該名醫師打孩子各50幾個巴掌，甚至出腳踹人，引發外界關注。回顧過去，網紅醫曾表態「面對兒童虐待我唯一支持死刑」，若家暴屬實，這句話對照其行為可以說是相當諷刺。

網紅醫師以「我打了我的小孩」為題寫下，因是單親，所以對子女心中有很大持虧，什麼事情都幫他們做得好好的，後來發現小孩變成沒生活能力的人才開始焦急，並用較嚴厲的方式對待小孩，如打手心、打耳光、罰跪等，結果被前妻通報家暴。

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對此前妻接受網紅「嘎老師」訪問時打臉，孩子當天被各打50幾個巴掌加上踹，他形容小孩不屑的眼神其實只是睡覺被叫起來很累，且臉也不是他所稱「腫腫的」，而是整片瘀青。前妻控訴，前夫在孩子跪著時踹，從胸口正面踢、側邊踢手臂，力道根本非文章中所說的輕輕推倒。

網紅醫就職的診所長官則透露，該名醫師原先就已經轉兼任打算離職，因此診所請他先暫停所有臨床職務靜候調查，「我們也請求社會局一定要積極介入，務求真相水落石出毋枉勿縱，該負的責任一樣也不能少。」

回顧網紅醫2022年4月曾對兒虐新聞發表的評論，內容指出，「孩子還小而且無冤無仇怎麼下得了手，是因為孩子不會表達且無力反抗？美好的未來就這麼毀在大人的手上……，抱歉我平常是很和善的，但面對兒童虐待我唯一支持死刑。」

文末他也提醒大家，為了減少類似的事件再發生，拜託大家多多留意身邊的孩子，希望不要再有因被大人施虐，而來不及長大的孩子了。如今網紅醫涉家暴子女，若家暴事件屬實，他先前的發文可以說是打臉自己，相當諷刺。

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案，再打113找社工。

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