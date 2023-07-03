學校「禁愛令」學生怒投訴教育部　主任竟廣播開嗆：我知道你是誰

▲學生向教育部投訴學校實施禁愛令，遭學務主任廣播開嗆。（圖／台灣青年民主協會提供）

記者楊惠琪／台北報導

台灣青年民主協會接獲學生投訴，台中市私立立人高中實施嚴格禁愛令，學生在學校或校車上，只要被學校查獲情侶牽手、擁抱、摸頭，就要罰反省單、還會通知家長，甚至揚言記警告、小過。有多名學生向教育部投訴，學務主任竟透過全校廣播開嗆，「我知道你是誰，歡迎直接跟我直球對決。」

青民協表示，有多位學生向教育部署長信箱、台中市長信箱投訴，指控學校管教行為違法且不合時宜，但學校在上週五的結業式中，蕭姓學務主任透過全校廣播向學生表示，「當你陳情信當中，談及到男女朋友的親密關係，在校車上親密關係，包括校園內抱抱、摸頭、牽手，你都認為學校管理是違法的。我知道你是誰，我很歡迎你直接到主任辦公室跟我直球對決，學校背負著家長的期待，學校的管理絕對都是符合教育部的規定。」

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青民協指出，許多學生在校只是牽手、擁抱，就被要求到教官室寫書面反省，讓學生相當困惑，「牽個手，錯在哪？要反省什麼？」認為學校的管教行為明顯是在施行「禁愛令」，違反教育部訂定「高級中等學校訂定學生獎懲規定注意事項」規定。



青民協進一步指出，有處室主任在5月底的朝會時，公開宣稱「在學校或校車上的親密行為，會違反刑法第 235 條（散布猥褻物品罪）」，更是讓學生難以理解，刑法第 235 條規定的行為態樣是「散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者」。有學生批評，「想拿錯誤的法律想恐嚇學生，只是更顯現主任缺乏法律素養。」

青民協說，立人高中學務主任對陳情者放話「我知道你是誰」、「來辦公室跟我直球對決」，學生陳情資料依法都應予以保密，為何學生向教育部、台中市教育局投訴，學校會知道誰是陳情者，主管機關應立即啟動調查，是否有公務員洩漏陳情資訊給校方，並應讓洩密者負起行政責任，並依刑法第 132 條公務員洩漏國防以外秘密罪，職權向地檢署進行告發。



青民協呼籲，央及地方主管機關，在處理學生陳情學校違法時，對於陳情學生的身分應依法嚴加保密，否則未來學生將不再信任主管機關的陳情機制。對於立人高中校方公然對陳情人恐嚇，甚至威脅直球對決，作為主管機關的台中市教育局，應公開譴責該位主任的不當言行，並要求校方不應再實施違法禁愛令。