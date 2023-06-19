哈利、梅根6億合約告吹　Spotify高管不忍了！開罵「該死的騙子」

▲哈利王子與妻子梅根被Spotify高管譏諷是騙子。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

英國哈利王子夫婦2020年底與串流平台Spotify簽下價值2000萬美元（約新台幣6.1億元）的合約，但雙方在15日宣布結束合作，且梅根主持Podcast節目《原型》（Archetypes）也不會推出第二季。就在「分手聲明」發布24小時後，Spotify高管在節目上表示，哈利與梅根是「該死的騙子」。

根據《商業內幕》等外媒報導，哈利與梅根的聲音製作公司Archewell Audio與Spotify於15日共同宣布提前結束合作。隔天，Spotify負責podcast創新與獲益的高級主管西蒙斯（Bill Simmons）在自己的podcast節目《The Ringer》上語出驚人，當時來賓說西蒙斯「生意做很大」，他卻回答「我有嗎？我希望我有參與梅根與哈利退出Spotify的談判，該死的騙子。（The f---ing grifters.）」

西蒙斯接著嘲諷，「這（該死的騙子）才是我們應該和他們合作推出的podcast節目，我不得不在某天晚上喝醉的時候，用Zoom會議講故事給哈利聽，試圖幫他構思podcast的點子。這就是我最好的故事之一…X他們的，騙子。（F--k them. The grifters.）」

另外，《華爾街日報》引述知情人士表示，哈利與梅根估計不會拿到協議的2000萬美元全數金額。《紐約郵報》也引述另一名消息人士稱，Archewell Audio製作的節目內容不足以拿到全額支付。

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