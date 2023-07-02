苦勸韓冰選北市立委　朱立倫：我和韓國瑜都很「怕女兒」

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨在台北市中正萬華區立委提名卡關，黨內看好高雄市前市長韓國瑜女兒韓冰出戰，黨主席朱立倫昨日則當著韓國瑜的面力勸，被韓國瑜用冷笑話婉拒。被問到是否會繼續力勸韓冰參選立委？朱立倫今（2）日出席北市誓師大會時受訪時說，韓國瑜和自己有共通點，就是蠻怕女兒的，要讓韓國瑜回家討論，「絕不能大聲講話」。

▲國民黨總統暨台北市立委候選人造勢大會，國民黨主席朱立倫 。（圖／記者李毓康攝）

朱立倫說，黃呂錦茹跟黨內有很多朋友都希望韓冰來參選，目前還在溝通當中，昨天有跟韓國瑜特別提到這件事，但基本上他和韓、侯3人都有一個特質，就是蠻怕女兒的，只能回家好好討論，絕對不可能大聲講話，韓國瑜會把國民黨的心意轉達給韓冰。

北市主委黃呂錦茹則指出，已經有與韓冰見面4次，但兩人也透過Line、簡訊聯繫，韓起初有些心動，但後來認為自己還需要再充實。至於是否會再勸說韓冰，黃呂語帶保留表示要看黨主席決定。

不過國民黨6月中已進行中正、萬華區立委黨內民調，選區北市議員鍾小平、應曉薇、郭昭巖都有參加，外界也關心初選結果是否可能再協調或是改為徵召。對此黃呂表示，這部分已經由黨中央全權主導，要看黨中央決定，人選預計7月底前確定。至於原先民調是否作廢，黃呂則說，民調部分有參考價值、部分沒有。