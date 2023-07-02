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張秀卿小姑驚爆「欠債上億元」跑路！全家人間蒸發　公婆發聲切割

▲▼張秀卿小姑驚爆欠債上億跑路。（圖／翻攝臉書／吳俊宏）

▲張秀卿小姑驚爆欠債上億跑路。（圖／翻攝臉書／吳俊宏）

記者柯振中／綜合報導

藝人張秀卿與「加水站王子」王國贊多年前結婚後，婚姻生活一直十分穩定。沒想到近日有消息傳出，張秀卿的小姑、王國贊的妹妹王秋惠欠債跑路，倒債金額高達上億元，借錢的對象包含同事、鄰居，受害者眾多，還搬出嫂嫂、哥哥的名義來借錢，如今消息曝光，引發熱烈討論。

王秋惠原先在某人壽公司任職，後來在台南歸仁開了一間臭豆腐店，因為口味十分不錯，受到饕客青睞，時常高朋滿座，張秀卿三不五時也會在粉專上PO照，替小姑招攬生意。

沒想到，近日王秋惠的臭豆腐攤位無預警歇業，鄰居也透露，原因其實大家都知道，就是因為「欠債跑路」。原來，王秋惠雖然有經營生意，但染上了賭博的惡習，時常在借錢周轉。

▼張秀卿時常帶人到小姑開的臭豆腐攤捧場，沒想到居然發生小姑欠債跑路的事件。（圖／翻攝臉書／吳俊宏）

▲▼張秀卿小姑驚爆欠債上億跑路。（圖／翻攝臉書／吳俊宏）

王秋惠還會打著哥哥王國贊、嫂嫂張秀卿的名號，藉此騙取被害人的信任，借款金額從數十萬至上千萬不等，所有債務加起來，恐怕高達上億元。

有被害人出面表示，王秋惠剛開始會先小額借款，也會準時還錢，藉此來取得信任，再來借完大筆款項後，人就直接消失，從5月19日至今還沒找到人，受害者遍布歸仁，許多人求助無門，只好組織自救會提告。

王秋惠原先開設臭豆腐攤的地點為公公所有，如今欠下上億元的債務，公婆也發出公告切割，指稱王姓女子已遷出，也跟屋主沒有往來，積欠債務與否屬於個人行為，與其他人沒有關係。

 
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