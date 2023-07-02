開通！「港車北上」1小時到珠海　實施首日157輛單牌車見證歷史

▲ 「港車北上」昨正式實施，共157輛香港單牌車北上 。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

昨1日是香港主權移交26周年，同時也是「港車北上」正式實施首日。根據港府公布資料，截至6月29日有約440名申請人完成所有申請程序，並獲發相關許可證，最後157名申請人預約7月1日「北上」，從香港開車到廣東珠海只要一小時，非常方便。

香港昨天舉行「港車北上」啟動典禮。香港特區政府運輸及物流局局長林世雄致辭時說，「港車北上」是大灣區融合的重要舉措，自推出以來非常受歡迎。截至6月下旬，運輸署已收到超過4000份申請，港府一直以用好、管好大橋為原則，致力增加可以使用大橋的粵港及港澳車輛常規配額。

據了解，首批符合條件的香港機動車車主在香港預約通關獲准後，即可駕車經港珠澳大橋珠海公路口岸駛入廣東省，享受粵港澳大灣區的便利出行。

香港特區政府運輸署介紹，截至6月29日，已有約440名申請人完成所有申請程序，並獲發相關許可證，最後有157名申請人預約7月1日北上，從香港開車上港珠澳大橋再到珠海，其中香港關口最方便，司機和乘客只要坐在車子裡，提交證件給關員，即可完成出境手續。

▲「 港車北上」一站式服務，從香港出發一小時到珠海。（圖／翻攝 央視）

「現在踩一腳油門就能到廣東，太方便了！」首位北上的香港車主李先生興奮地說，知道「港車北上」消息後，第一時間申請，並特意約上幾位朋友，選在香港主權移交紀念日來體驗，準備去金灣的珠海太空中心參觀。

作為「港車北上」的必經通道，港珠澳大橋香港、珠海兩地口岸為「港車北上」通車做足準備。港珠澳大橋邊檢站邊防檢查處處長房智博介紹，此前邊檢站通過優化司機車輛備案辦理、升級「一站式」查驗系統、完善車輛查驗疏導模式等措施，將口岸車輛通行效率提升近30%。

截至1日10時，已有40多輛「港車」經港珠澳大橋北上，未來吸引更多港車到大陸自駕遊。香港特首李家超昨也表示，「『港車北上』讓香港市民能夠輕鬆地開車到大陸旅遊、經商、探親等，更可拉近人民距離。」