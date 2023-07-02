快訊／中興紡織廠歲修火警！2包商逃生不及命喪火窟

▲中興紡織廠火警釀2死。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興、陳韻如／桃園報導

桃園市楊梅區中興紡織廠2日上午進行歲修時，卻突然發生火警，火勢從4樓燒至6樓。警消獲報後立即趕抵現場救援，並於6樓窗台救出1人、1人自行逃生，後續又傳出有2人受困失聯，警消人員進入火場搶救後，於5樓發現失聯民眾，但已沒了生命跡象，經緊急送醫後仍不幸宣告不治。

據了解，中興紡織廠今進行歲修，但沒想到工廠4樓卻突然起火，由於現場堆放大量易燃物，火勢一發不可收拾，從4樓向上延燒。警消獲報後，消防人員84名、消防車28輛、救護車6輛前往救援。

據悉，當時由紡織廠的30歲陳姓男員工帶著外包商64歲邱姓老闆、35歲吳姓男員工及64歲洪姓男員工前往5樓進行檢修或清理濾網作業，但沒想到卻突然起火燃燒。

警消獲報到場，吳男已自行逃生，警消人員另於5樓窗台救出陳男，但邱男及洪男則逃生不及，在6樓廠房出入口處被發現時已沒了生命跡象，被緊急送醫搶救仍宣告不治。

警消人員表示，火勢於11時24分控制，並進行殘火處理，但沒想到接近下午2時許，現場卻又傳出爆炸聲響，殘火復燃又冒出濃煙，警消人員立即撲滅火勢，所幸未再傳出意外，至於詳細的起火原因仍待進一步調查釐清。