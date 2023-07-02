普里格津永不再被討論！　俄媒爆全面封殺「抹去所有痕跡」

▲俄羅斯媒體人爆料，瓦格納傭兵組織首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）將被媒體封殺，再也不會被拿出來討論。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團兵變落幕後，首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）流亡白俄羅斯，但已一周未公開露面。外媒報導，俄羅斯媒體正在抹去有關普里格津的痕跡，他創立的媒體公司也被關閉。俄國國家通訊社內部人士爆料，普里格津永遠不會再被討論，尤其不會出現在電視上，「就好像他從未存在過一樣」。

據英國《觀察家報》1日報導，俄羅斯6月30日封鎖了一系列曾發布支持普里格津的假新聞的網路媒體網站，包含Ria Fan、Politics Today、Economy Today、Neva News以及People’s News都已被政府關閉。

惡名昭彰的俄羅斯網路水軍公司「網路研究機構」（Internet Research Agency，IRA）過去經常以低薪聘請工讀生，在新聞與社群網站下留言撰寫攻擊性評論。普里格津多年來一直否認是公司創始人，直到2023年2月才坦承，「我從來不只是IRA的投資人，我發明了它，我創造了它，我管理了它許久。」如今，IRA也已經被政府關閉。

▲普里格津宣布結束瓦格納行動後離開南部城市頓河畔羅斯托夫，受到了當地民眾的夾道歡送。（圖／CFP）

俄羅斯一家國家通訊社的前編輯表示，在俄烏戰爭與巴赫姆特血戰之前，「我們很少寫關於普里格津的文章。他被視為一個不明確的角色，雖然不是反政府人士但最好少碰他的議題。」他透過聯繫引述內部同事說法稱，「現在他就好像從來沒存在過一樣。（編輯們）都在說：『對，我們已經解決了（兵變）問題，但現在我們要恢復正常了，普里格津永遠不會再被討論，尤其是在電視上。』」

受訪的俄國國家通訊社前編輯被問到是否準備好發布普里格津的訃告時，回答說「我曾想過幾次，如果他死了，我會寫些什麼。我無法想像他還能活多久。」

▲俄羅斯政界人士分析，普丁原本可以及早阻止瓦格納兵變，安撫好普里格津。（圖／路透）

俄羅斯一名不願透露姓名的政治內部人士表示，普丁原本可以在很久以前就介入解決這個問題，承認普里格津在俄烏戰爭中的作用，並設法滿足他的擔憂，就能避免瓦格納叛變，但普丁對這些事不夠敏感，「他只需要找個人說，請去見見普里格津，把他叫來，說他很棒，我們很看重他，但請他閉上嘴，因為我們現在不需要這類的公開鬥爭。」

對於一些俄國富人而言，普里格津已成為潛在權力鬥爭的代名詞，但俄羅斯《獨立報》（Nezavisimaya Gazeta）總編輯列姆丘科夫（Konstantin Remchukov）表示，俄國菁英階層大多希望阻止兵變，因為他們擔心普里格津會報復莫斯科當局，甚至在叛亂中洗劫富人區的高級住宅。他說，菁英們害怕普里格津成為普丁可能的替代者，對他們而言這「沒有保證、沒有保護，沒有遊戲規則。」