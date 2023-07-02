痛批柯文哲　何志偉：一下墨綠一下深藍一下粉紅

▲民進黨立委何志偉。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委何志偉2日表示，民眾黨總統參選人柯文哲「一下墨綠、一下深藍、一下粉紅、一下白」，過去批評人民「要錢不要命」，說太陽花學運的學生「奇奇怪怪」，自己是第一個發現柯有問題的人，因此付出高昂的政治代價，然而，事實證明，他看見了、預見了、發現了。

何志偉組織新動力信賴台灣後援會，今天上午在台北市大同區建成公園舉辦成立大會，現場喊破2000人參與。

何志偉今天上午在新動力信賴台灣後援會成立大會致詞時說，選舉的時候很多人都會說「堅持」，民進黨總統參選人賴清德一路走來都不會變，他對於台灣的愛、對於專業的堅持、對於人民頭佳的尊重從來沒有變過，但是這次選舉，他發現一個人一直變來變去，「他一下墨綠、一下深藍、一下粉紅、一下白」，這個人就是柯文哲。

何志偉表示，柯文哲在當市長的時候，說人民「要錢不要命」，甚至連敬老金都砍掉，現在還喊重啟服貿，但台灣除了半導體等科技業外，更重要的是服務業，自己在太陽花學運期間，跟學生一起在行政院被打、頭被巴，當時的柯文哲只來立法院兩次，一次吃完便當就走，還說「這裡的年輕人都奇奇怪怪」等風涼話，但當時的服貿若沒有擋下來，就會跟現在的中國一樣，20％年輕人沒有工作，北京、上海房地產跌了50％，GDP不斷停滯。

何志偉自稱，他當時是第一個發現柯文哲有問題的人，也因此付出高昂的政治代價，但是事實證明，何志偉看見了、預見了、發現了。