暗助游淑慧？　何志偉喊冤：認真跑行程遇到大家

▲何志偉近日與游淑慧合影。（圖／翻攝自Facebook／游淑慧）

記者呂晏慈／台北報導

代表國民黨參選台北市第二選區（士林、大同）的市議員游淑慧，日前貼出與初選失利的民進黨立委何志偉合照，引發外界質疑，何是否可能因初選「堅偉大戰」恨意難平而暗助游。對此，何2日澄清說，他在選區內還是很認真的在跑，所以，在跑行程的時候都會遇到大家，自己的角色就是力挺民進黨總統參選人賴清德。

何志偉今年初與台北市議員王世堅競爭立委提名失利，過程間雙方競爭激烈，甚至演變成互相提告的狀況，因此，初選後的整合工作，一直是綠營內部關注的議題。

對此，何志偉今天上午出席新動力信賴台灣後援會成立大會前，媒體詢問何志偉日前與游淑慧合體的原因，何說，其實他在選區內還是很認真的在跑，所以，在跑行程的時候都會遇到大家，「我們今天都歡迎所有的人，我的角色就跟所有後援會成員一樣，大家儘量幫政策辯護，而且在國際社會上看到凝聚挺台力道越來越清晰，所以，不分你我，不會因為現在工作、高矮胖瘦，大家就是全力力挺賴清德」。

媒體追問，若繼續搞「內鬨」，是否恐讓民進黨國會不過半？何志偉說，加油啦，台灣加油，賴清德加油，他有時候會出席一些活動，特別是青年的活動，是為了凝聚年輕人、各個產業別、國際社會關心台灣的朋友的心聲，因為很多政策是由下而上，正在努力當中。

此外，針對國民黨總統參選人侯友宜陣營近期請出國安會前秘書長金溥聰重出江湖，何志偉諷刺說，金溥聰過去跟前總統馬英九是「馬金體制」，人跟人之間的緣分所展現出來的選舉力道，與選舉的操作跟執行是不一樣的，現在民調呈現出來，大家對賴清德有信心，而且是信任民進黨的，「對手的狀態我們一定是掌握的，但是到現在國民黨碎碎裂裂，對於金溥聰加入是否有幫助，打一個很大的問號」。

▲民進黨立委何志偉受訪。（圖／記者呂晏慈攝）