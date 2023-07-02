黑衣男紅燈左轉遭攔查　警眼熟：又是你...包裹搜出詐騙信用卡

▲有毒品前科的白姓男子深夜騎機車紅燈左轉，為警方攔查。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

43歲白姓男子因騎機車紅燈左轉，為巡邏員警發現後予以攔停，恰巧白男因案曾為2名員警所攔查過，白男一改上次的不配合，彷彿心虛且神色緊張，果然在機車置物箱內發現非其名下的提款卡，在數度狡辯仍舊推託下，員警透過聯繫查出卡片主人，為遭被害人遭詐騙後交付，立即將白男帶返所內調查並依法移請偵辦。

▲▼包裹內找到一張金融卡，經查為詐團向被害人騙來的金融卡。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局埔子派出所員警謝瑋倫及黃冠穎於昨日深夜23時巡邏，發現一名機車騎士違規紅燈左轉，於是上前將其攔停。員警認出該名白姓男子因毒品案曾被2人查獲過，但上次攔查時白男態度十分不配合，沒想到這次盤查時態度迥然不同且神色緊張，員警懷疑其攜有毒品，果然在機車置物箱內發現一個包裹。

員警詢問時一開始他說是朋友的包裹不知道裡面是甚麼，隨後打開發現裡面有一張提款卡，就改口說是朋友寄卡片給他，但不知道卡片是誰的，隨即又改口說卡片是朋友的，變來變去無法清楚說明卡片來源。員警最後透過聯繫確認該張卡片的持有人係遭詐騙集團詐騙所交付，立即將白男帶返所內調查並依法移請偵辦。