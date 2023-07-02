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社會 社會焦點 保障人權

雷雨狂下土石崩塌！登山隊攻「南三段」1人失聯　3警消徹夜救援

記者高堂堯、郭玗潔／南投報導

6人登山隊6月23日從花蓮瑞穗林道攻走南三段，預計9天後下山，不料其中60歲沈姓男子因午後雷雨，山區有多處土石崩塌難行，步程較慢而脫隊失聯，領隊遂報案求援。搜救人員於昨晚間11點獲報後，徹夜入山搜救，在今清晨5時許找到已疲乏無力的沈男，將他安全護送下山。

▲▼南投6人登山隊從花蓮瑞穗林道攻走南三段，1人掉隊，搜救人員連夜搜索，在2日清晨找到該名山友。（圖／南投縣消防局提供）
▲搜救人員得知6人登山隊有1人失聯，入山連夜搜索，在2日清晨找到該名山友。（圖／南投縣消防局提供，下同）

南投縣政府消防局勤務指揮中心昨1日晚間23時30分，接獲一登山隊伍領隊報案，指一行6人登山隊伍於6月23日由花蓮瑞穗林道入山攻走南三段，預計昨日(1日)下午由信義鄉郡大林道登山口下山，不料同行60歲沈姓山友因午後雷雨，他步程較慢而脫隊失聯，故領隊報案請求救援。

▲▼南投6人登山隊從花蓮瑞穗林道攻走南三段，1人掉隊，搜救人員連夜搜索，在2日清晨找到該名山友。（圖／南投縣消防局提供）

消防局立即派遣信義分隊警消3人出動馳援，於凌晨2：05抵達登山口，再步行約3個半小時後，於5:30在郡大林道36K往工寮叉路處找到失聯者，其身體狀況疲累無力，意識清楚可自行行走，因近日大雨造成山區多處土石崩塌，搜救人員以繩索確保方式將該山友安全護送下山，山友表示無須送醫，全員於9：42順利完成任務返隊。

▲▼南投6人登山隊從花蓮瑞穗林道攻走南三段，1人掉隊，搜救人員連夜搜索，在2日清晨找到該名山友。（圖／南投縣消防局提供）

南投縣政府消防局在此呼籲民眾登山務必依循相關措施，並遵守團進團出原則，切勿脫隊單獨行動，若遇氣候不佳或不慎迷途，請冷靜沉著，原地等待救援，以保安全。

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