出國叫外送！熱拿鐵「3防漏措施」驚呆她　求台灣店家學習

▲原PO在吉隆坡叫外送，不禁大讚店家防漏有一套。（圖／原PO授權使用）

網搜小組／鄺郁庭報導

看到國外外送的包裝，讓她有感而發！一位女網友在馬來西亞叫外送，有點一杯熱拿鐵，拿到餐點的時候，忍不住拍下照片，希望台灣店家學習，「要做外送的生意，麻煩包材就請認真升級弄好來。」因為原PO拿到的飲料，不只封內層紙膜、蓋上杯蓋，還動用膠帶、保鮮膜，可見店家多怕飲料灑出來。

這位女網友在「外送員的奇聞怪事」貼出照片，「這是一杯我在吉隆坡叫的外送熱拿鐵」，接著解說，「最外層是很多層的保鮮膜繞著、包得緊緊的；內層杯蓋上面貼著三條膠帶；打開杯蓋後，裡面還有一層紙膜隔層。」等於一共有3層避免飲料灑出的保護措施。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO就說，她特地拍下來想呼籲台灣店家，想做外送生意，真的要認真升級包材，「不是本末倒置的弄個爛塑膠袋或爛杯蓋，要外送員『想辦法固定』、『慢慢騎』，然後客人收到時，老是一半的湯汁在碗外。」

▲原PO見狀不禁抱怨，在台灣叫咖啡外送常常灑剩2/3杯。（圖／原PO授權使用）

看到照片後，不少外送員也直嘆，「這個超棒，台灣拿咖啡，尤其是熱咖啡，真的很麻煩」、「多一層防護多一份安心，認真說，我有看過店家用紙膜+膠帶，一樣漏給你看」、「認同，一堆店家給那種破杯，送到目的地，有半杯都在大箱裡面」、「一律拒接某速食店的單，接一次就要洗一次外送箱，煩死！」

連消費者都超有感，「真的想告訴某連鎖店熱咖啡，封個膜再蓋上杯蓋會死嗎？走路都能流出來的熱咖啡」、「台灣路爛到有剩，我自己出去買也都會這樣，這不是固定的問題了，而是包材的問題。咖啡店熱咖啡不再多蓋一層棉紙，就是不到一公里也是灑，蓋了棉紙之後，倒了也不漏啦！」