外送滷味「加熱到100多度」慘吞負評！老闆見奧客說法哭了

▲滷味攤在台灣十分常見，但近日有業者因為食物的溫度太高而收到負評。（示意圖／記者蘇晟彥攝）



網搜小組／柯振中報導

外送平台十分方便，許多人點餐後不久就拿到餐點，能夠熱熱開動。不過，一名滷味攤老闆日前做了外送訂單，事後卻被顧客給了一星負評，理由是「不知道為什麼要用這麼燙」，讓他瞬間哭了出來。

這名老闆在「爆廢公社公開版」分享，他經營的滷味攤近日收到負評，顧客的理由十分奇怪，讓他十分無奈，平時已是小本經營，如今收到這樣的評價，眼淚真的忍不住落了下來。

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從截圖當中可以看見，顧客透過外送平台點了滷味，卻因為溫度太高而感到不滿，留下了1星的評價，同時附上了評論。以下為評論內容：

滷味弄太燙放在塑膠袋裡會產生致癌物質。我不知道為什麼要用這麼燙，從XX（外送平台名稱）到我手裡居然還一百多度。

▼顧客因為滷味太燙給了負評，老闆傻眼哭出來。（圖／翻攝臉書／爆廢公社公開版）



離譜的評論引發討論，許多網友傻眼留言，「100多度？手沒燙傷還可以發負評」、「趕快關心遺下外送員有沒有燙傷」、「熱愛105度的滷味」、「我都不知道XX（外送平台名稱）保溫箱原來是加熱箱耶！以後都給司機還沒熟的，到客人家剛好熟了，瓦斯直接省起來了」、「他的腦部知道有沒燒到100度。」