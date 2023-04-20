中寮環鄉道路一期完工通車　二三期下半年完工全線蛻9m寬雙向道

▲中寮鄉環鄉道路拓寬改善一期工程通車，二、三期下半年也將完工。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

中寮鄉投22線連接投26線串連南北中寮的環鄉道路，耗資13餘億元進行全線拓寬改善工程，第一期14K+000到16K+406路段目前已完工；南投縣長許淑華指出，預計下半年度第二、三期工程就能接續完工，年底前全線通車後，將可為中寮鄉觀光、交通奠定最好的發展基礎。

通車典禮13日於龍鳳瀑布停車場前舉行，由許淑華親自主持，立委馬文君、公路總局二區養工處長謝俊雄、縣議員簡峻庭、簡賜勝、廖梓佑、蔡銘軒、林友友、鄉長廖宜賢、鄉代會主席蔡昭智等多位代表、村長及眾多在地中寮鄉親參加，縣議員唐曉棻、李洲忠也都派代表到場致意，眾人也實地步行一段嶄新的拓寬路段，對施工品質表示肯定。

縣府指出，中寮環鄉公路建置計畫計分三期：第一期工程「中寮鄉投22線連接投 26 線 14K+000~16K+406道路拓寬改善工程」，起點位於全鄉東側的投22線14K清水村龍鳳瀑布入口處附近，計畫路線沿投22線路廊接農投中55產業道路，終點為16K+406 觀音亭，全長約2.406公里，經費三3.16餘億元，經2年施工後於1月17日竣工、3月6日驗收合格。

第二期、 第三期投22線連接投26線19.1K至22.5K，以及16.4K至19.1K道路拓寬改善工程，目前進度分別達75%及78%，預計今年下半年度可完工；未來投22線連接投26線，及投26 線部分瓶頸路段改善後，中寮鄉環鄉公路網即建構完成，原本3至6公尺路寬全轉為雙向9公尺寬，大幅改善現況道路寬度不足、路線形及縱坡度不佳影響行車安全情形。

許淑華說，感謝馬文君爭取及公路總局大力支持核定中寮環鄉道路為生活圈計畫道路優先補助，縣府也全力籌措約3億元地方配合款，才能推動這項地方交通大改造；中寮鄉過去因地形、交通受限，境內各聚落間聯繫不良，造成產業發展緩慢，可望在環鄉道路打通後逐發加速蛻變成長。