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社會 社會焦點 保障人權

國6隧道突遇內線白車鬼切！他載妻小險撞上…孩子當場嚇哭

記者高堂堯／南投報導

王姓男子日前開車載著妻小，行經國道6號隧道中，左前方同向車輛突然跨越雙白線、似乎意圖變換車道，嚇得王男緊急煞車並猛按喇叭，孩子也嚇得嚎啕大哭，王男當場氣得直呼「一定要檢舉他！」國道警方指出，該車違規跨越車道、造成後方用路人驚嚇，依《道路交通管理處罰條例》最高可處6000元罰鍰。

▲男子開車載妻小行經國道6號隧道，險些撞上違規跨越雙白線的同向轎車。（圖／翻攝「爆料公社」臉書社團）

▲男子開車載妻小行經國道6號隧道，險些撞上違規跨越雙白線的同向轎車。（圖／翻攝「爆料公社」臉書社團）

王男5日將行車紀錄器畫面PO上「爆料公社」臉書社團：事發時間顯示為6月3日上午11時33分左右，王男開車上國道6號由東向西、從南投往台中方向行駛，當時還下著雨，剛開進國姓1號隧道口內，不到3秒鐘就發現左前方一台白色轎車，竟突然朝右切、半個車身已橫越到外線車道。

王男緊急煞車並長按喇叭，王妻見狀也嚇得驚聲尖叫，直到2車幾乎併行，白色轎車才如大夢初醒，往左駛回內線道並加速往前開走，徒留車上王男夫婦氣憤不解地問：「他在幹嘛啊！？」「那台車是想怎樣？」以及哇哇大哭的孩子；王男表示事後向國道警方提出檢舉，也懷疑對方酒駕，並解釋當時玻璃沒有很乾淨、燈光和方向燈顏色雷同而看不清楚，速度感和距離在現場看大不同，並非自己冒險硬衝。

國道警察七隊回應，此案本大隊已接獲民眾檢舉，並依《道路交通管理處罰條例》第1項第12款舉發，可處3000至6000元罰鍰。

警方呼籲用路人變換車道時應先使用方向燈，確認後視鏡死角及安全間距，再開始變換；另行車途中應隨時注意車前狀態，發現異常應減速慢行，保持安全駕駛觀念，以確保行車安全。

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