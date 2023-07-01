周日出遊帶傘！午後劇烈雷雨熱區曝　下周極端高溫「烤番薯」

▲明天水氣多，午後各地山區和北部嚴防劇烈雷陣雨。（圖／記者陳煥丞攝）

記者李姿慧／台北報導

南風影響，明天周日(2日)水氣增多，各地山區、北部嚴防劇烈對流降雨，南部也可能整天有局部短暫陣雨；下周一(3日)降雨較緩，但午後仍以各地山區和北部較明顯。未來一周高溫炎熱，其中下周二(4日)轉西南風影響，雙北盆地、花東縱谷最高溫上看37度，將出現極端高溫。

中央氣象局預報員廖經翔表示，下周一(7月3日)前台灣環境偏南風，各地山區、北部有局部大雨機會，明天(2日)周日水氣相對比較多，有機會出現較大雨勢，桃竹苗可能會有與昨天(6月30日)類似劇烈降雨；另外明天南部整天有局部短暫陣雨，中部和台東有零星短暫陣雨；不過下周一(3日)降雨會減緩，中部、台東不太會下雨，南部有零星陣雨，午後雷陣雨以各地山區和北部為主。

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下周二(7月4日)過後，台灣環境轉偏西南風型態，廖經翔表示，午後降雨型態將侷限各地山區，平地午後降雨機率低；另清晨到上午受西南風影響關係，中南部有局部短暫陣雨，台東有焚風機率；類似天氣型態至少將維持5天至7月8日，後期預測仍可能受西南風影響。

▲▼未來降雨預估與趨勢。（圖／氣象局）

溫度部分，廖經翔指出，下周一(3日)前偏南風影響，各地氣溫炎熱，下周二(4日)後轉西南風影響，花東縱谷、雙北盆地等高溫將更明顯，7月4日過後高溫最高上看37度。

至於7月第一周是否有熱帶擾動發展，廖經翔表示，未來一周高壓偏強，南方熱帶擾動發展颱風機率低，可等7月第二周後再觀察。