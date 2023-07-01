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汽車排氣檢驗回歸環保署　今起車齡滿8年「每2年驗1次」

▲▼環保署放寬汽油車排氣檢驗放寬，車齡8年以上，每2年驗一次，7／1實施。（圖／資料照）

▲環保署表示，汽油車排氣檢驗從今天起，車齡8年以上，每2年驗一次。（圖／資料照）

記者許敏溶／台北報導

配合汽車排氣檢驗業務將回歸環保署辦理，環保署指出，從今（1日）起，汽油車車齡滿8年，每2年必須檢驗排氣一次，若檢驗不合格，則須每年檢驗1次，直到連續2次（年）都檢驗合格，才可恢復為2年檢驗1次；另原規定汽油車「車齡5年以上、每年檢查一次」，放寬為車齡8年以上，超過200萬輛汽油車車主受惠，也是從今天起實施。

配合交通部刪除「道路交通安全規則」，汽車排氣檢驗業務將回歸環保署辦理，環保署也公告發布「汽油及替代清潔燃料引擎汽車排放空氣污染物檢驗站設置及管理辦法」，配合該辦法同步訂定或修正「移動污染源空氣污染物放標準」等5項法規。

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環保署指出，從今天起，汽油車車齡滿8年者，當車齡為偶數時，必須接受排氣檢驗一次（每2年檢驗一次），若檢驗不合格，則須每年檢驗一次，直至連續2次（年）均檢驗合格，才能恢復為2年檢驗一次；另柴油汽車則從明（113）年1月1日起，經不定期檢驗、主管機關通知到檢及被指定應定期檢驗等檢驗不合格者，除應完成該次不合格情況改善外，隔年起也要每年實施定期檢驗，且連續2年都合格，才能停止檢驗。

此外，過去汽油車排氣檢驗規定，車齡5年以上，每年就檢查一次，環保署表示，由於現在汽車排氣標準提升，故環保署放寬排氣檢驗，改為汽油車從車齡滿8年起，每2年接受排氣檢驗一次，目前台灣汽油車超過200萬輛，柴油車則是5千多輛，都會因此減少排氣檢驗次數，也是從今天起實施。

環保署提醒民眾，為便利排氣檢驗，汽油車排氣定檢，仍會委託公路監理機關及汽車代檢驗廠檢驗，柴油汽車則維持至各環保局柴油車底盤動力計排煙檢驗站進行檢驗，與現行地點及方式均相同，對民眾的衝擊已減到最低，請民眾務必配合檢驗新制。

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