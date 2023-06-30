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環保署修正空污防制費率「明起生效」　每年減少9千公噸空污

▲▼環保署查不法業者短繳空污費案 3名業者遭起訴。（圖／環保署提供）

▲環保署修正固定污染源空氣污染防制費收費費率，預期每年可再減少約9千公噸空氣污染物排放。（圖／環保署提供）

記者許敏溶／台北報導

為持續推動空氣品質不良季節污染排放減量，環保署今（30日）公告修正「固定污染源空氣污染防制費收費費率」，並從明天起生效，環保署指出，修正內容包含擴大季節性費率差距，修正廢氣燃燒塔費率計算方式，調整戴奧辛及有害揮發性有機物費率等，希望過強化經濟誘因，提高傳統及有害空氣污染物減量效益，預期每年可再減少約9千公噸空氣污染物排放。

環保署指出，這次收費費率修正，主要受影響者包括電力業、鋼鐵業、石化業、水泥業、面板業等對象，希望業者在發展經濟同時，更應善盡空氣污染減量責任，並藉由經濟誘因機制，鼓勵業者於空品不良季節時自主調整產能、加裝空氣污染防制設備、提升防制設備妥率及效率等作為，減少空氣污染排放及空污費支出，共同創造永續經營的環境，達到經濟與環保雙贏的目標。

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環保署進一步表示，這次主要修正內容，包含擴大季節性費率差距，透過調升第一季及第四季空品不良季節費率，同時提高減量優惠，以經濟誘因方式，鼓勵公私場所於空品不良時期調整產能或提高防制設備操作妥善率，降低空氣污染物排放；其次是調整廢氣燃燒塔費率及計算方式，結合揮發性有機物排放標準管制，納入年度累積使用次數、時數及廢氣流量等因子計算空污費，促使業者主動減少廢氣燃燒塔使用情形。

此外，環保署表示，這次修正也調整與新增有害空氣污染物種費率，以健康風險概念，調整戴奧辛、重金屬及有害VOCs費率，並新增徵收氯乙烯、1,3-丁二烯及丙烯腈等3個有害VOCs空污費，促使業者減少有害空氣污染物種排放。

今年2月1日環保署預告收費費率修正草案時，原規劃新增排放量大戶級距及費率，但環保署指出，研擬過程是根據104至108年排放量數據分析，環保署考量近年積極推動空氣污染防制方案，自107年8月1日空氣污染防制法修正公布後，整體加嚴及檢討管制法令累積達110餘項，分析 110年固定源污染排放量（含硫氧化物、氮氧化物及揮發性有機物），較105年排放量削減幅度約30%，則原排放量大戶級距與近年實際排放情形已有所差距。

環保署表示，根據最新數據，重新分析排放量大戶級距門檻，因評估會增加影響業者對象，故本次暫不修正，將在近期再次預告草案進行修正，另收費費率修正研商過程，各界所關心的甲苯及二甲苯等有害空氣污染物加徵費率等議題，也將一併研議檢討。

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