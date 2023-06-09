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強化取締汽機車噪音！環保署：聲音照相設備「倍增至306套」

▲環保署移交聲音照相科技執法儀器，南投縣環保局將加強稽查取締噪音違規。（圖／南投縣政府提供）

▲為強化稽查取締汽機車噪音，環保署已爭取經費，聲音照相設備將擴大到306套。（圖／南投縣政府提供）

記者許敏溶／台北報導

為強化稽查取締汽機車噪音，環保署從110年1月開始推動聲音照相科技執法，環保署今（9日）指出，目前全台已有21縣市啟動科技執法，共有聲音照相設備124套，裁處5137件，為回應民眾期待及加強提升地方執法量能，已順利爭取行政院核定前瞻計畫及公共建設計畫相關經費，預計在115年後，將可擴大到306套，足以提供全國各縣市所需要。

一台汽機車噪音影響往往是幾條街，幾千人的安寧，但現階段噪音罰則只有1800元，不符合比例原則，在昨天行政院院會上，桃園市希望行政院協助修法，也獲得台中市呼應，行政院長陳建仁對此高度認同，認為噪音確實為現在重大公害問題，指示儘速邀集環保署、交通部和各地方政府協商，就排氣管、消音器的改裝，納入源頭管制與規範，並表達支持源頭管制。

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環保署今天表示，從110年1月推動聲音照相科技執法，目前全台已有21縣市啟動科技執法，共有聲音照相設備124套，裁處5137件，而為回應民眾期待與加強提升地方執法量能，環保署已經順利爭取行政院核定前瞻計畫及公共建設計畫相關經費，逐年補助地方政府購置及升級聲音照相設備，預估在115年後將可擴大到306套，足以提供全國各縣市所需，可有效加強稽查車輛噪音陳情案件，維護民眾生活安寧。

環保署指出，目前地方政府可依據噪音管制法第8條規定，公告特定時段或地點，車輛「使用未經認證之排氣管」屬妨害他人生活環境安寧行為。環警監人員如在上述公告特定時段及地點，發現車輛安裝非經認證排氣管，則可依噪音管制法最高可處3萬元罰鍰。目前已有台北市、桃園市、台中市、台南市、基隆市、新竹縣、新竹市、南投縣、彰化縣、嘉義市、屏東縣及花蓮縣等12個縣市均已公告。

▲台南市警四分局積極與環保局爭取設置「聲音照相」設備，透過科技執法設備來有效遏止噪音車輛猖獗，11月11日正式裝設啟用此科技執法設備。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警使用「聲音照相」設備進行執法。（圖／記者林悅翻攝）

針對聲音照相於風速5米以上不能裁罰，及於3秒內車輛噪音測值需相差≧6 dB限制條件，環保署指出，目前正進行技術研發，將縮短兩車噪音事件相距為2秒，甚至1秒時間差即可進行判定，將有效提升地方環保局稽查處分效能，保障民眾居住生活品質，維護環境安寧。

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汽機車噪音環保署聲音照相設備

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