快訊／雷聲狂響！19縣市豪大雨特報　雨彈猛轟北北基「宛如颱風天」

▲大雷雨狂轟雙北。（圖／記者李宜秦攝）

記者李姿慧／台北報導

午後劇烈對流超兇猛，氣象局針對19縣市發布豪大雨特報，其中台北市、新北市及基隆市升級為豪雨，氣象局也對台北市發布大雷雨訊息，北市雷聲大作，雨勢宛如颱風天。

氣象局表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(30日)台北市及新北市有局部大雨或豪雨，台南以北、東半部地區及高屏山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防淹水。

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氣象局下午15時18分也針對台北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時15分；提醒慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。氣象局也發布災防告警訊息(PWS)。

▲豪雨特報。（圖／氣象局）

豪雨特報

影響時間：30日下午至30日晚上

＊豪雨：基隆北海岸、台北市、新北市

＊大雨：桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、蘭嶼綠島

大雷雨即時訊息示警區域

台北市：中山區、大同區、內湖區、士林區、北投區

▲氣象局針對台北市發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象局）

▲氣象局針對台北市發布災防告警訊息(PWS)。（圖／記者陳威廷翻攝）