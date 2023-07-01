等到了！超商「美式買1送1」爽喝　限量10萬組快搶

▲7-11在LINE禮物限量開賣咖啡優惠，只要送好友1杯CITY CAFE中杯熱美式咖啡再得免費1杯CITY CAFE中杯熱美式咖啡。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

終於等到了！7月的第1天，就有超商祭出限時「美式買1送1」優惠，只要先買來送朋友，等到朋友兌換後，自己就能免費喝1杯美式，限量10萬組，可要趕快把握機會買；另外，超商也推出「精品咖啡大杯同品項第2杯10元」優惠。

7-11 CITY CAFE跨界合作LINE禮物，即日起至7/20止，以「用一杯禮物咖啡 在城市傳遞心意」為主題，只要透過LINE禮物購買CITY CAFE中杯熱美式咖啡指定案型送好友，收禮者於全台7-11門市兌換後，送禮者可加碼獲得LINE禮物贈品券，可免費兌換1杯中杯熱美式咖啡，限量10萬組，售完為止。

另外，7-11 CITY PRIMA即日起至7/9止也推出「CITY PRIMA大杯同品項第2杯10元」優惠，其中，CITY PRIMA近期全新上市的小農水果冰磚咖啡「檸靜時光」及「橙香陽光」，上市5天銷售即突破10萬杯，也同步加入本次優惠。

▲最新土芭樂手搖杯開喝了。（圖／COMEBUY提供，下同）

COMEBUY「經典芭樂系列」推出全新升級版「晶蘇芭檸綠」，使用清香微甜的土芭樂搭配檸檬，再放進有咀嚼感的寒天晶球、高纖小紫蘇，夏天來一杯肯定超消暑，還有熱銷10年的「芭樂檸檬綠」，是土芭樂汁結合檸檬、茉莉綠茶的組合，而「芭樂多多」則選用土芭樂加上養樂多，酸甜又好喝，即日起於全門市上市，任選2杯還送經典搖滾傳奇杯袋1個，數量有限、送完為止。

▲買芭樂系列飲品還送杯袋。