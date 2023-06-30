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社會 社會焦點 保障人權

助「藍道詐團」收黑錢開賓士！貪所長吐完實話當庭爆哭...6人續押

▲▼ 葉育忻 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲「台版柬埔寨案」奪3命，主嫌「藍道」與殘黨5人及收賄的葉姓所長遭起訴 。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

士林地檢署偵辦奪3命「台版柬埔寨」案，今依強盜等罪起訴首腦「藍道」杜承哲等人，另依違反貪污罪起訴收賄警所長葉育忻、助洗錢劉女及洩偵查內容的陳姓律師共8人被起訴。在押的杜承哲等6人，稍早開移審庭，合議庭認嫌疑重大，且有逃亡勾串共犯等，裁定羈押並禁止接見通信、葉姓所長續押未禁止接見通信。

起訴指出，2022年9月至同年11月28歲首腦「藍道」杜承哲從「西莉亞」洪俊杰、「強尼」王昱傑以求職騙307被害人，當中61人遭拘禁釀3人死亡，另有246人誤信「投資詐騙」，詐得3億9667萬7969元。

豈料，警方瓦解淡水、桃園據點後，杜於今年2月又另起爐灶，以同樣經營模式，由洪俊杰招募「吐司超人」林晏齊，承租房子設立「水房」，杜仍隱身幕後，負責居中牽線境外詐欺機房（俗稱盤口或商戶）及負責第二、三層帳戶轉帳的團隊與監督洪俊杰的工作，洪負責水房實際經營，與詐欺機房及後端聯繫，並進行對帳及回帳工作，由王昱傑、林晏齊負責帳戶檢驗帳戶（俗稱驗車）及將第一層帳戶（俗稱一車）內的金額轉匯到第二層帳戶（二車）。

▲▼ 杜承哲 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲首腦杜承哲。（圖／記者黃宥寧攝）

重新爐灶後，又有32人被詐2353萬9316元，手法則是，王與林將第一層帳戶的錢，轉匯到第二層帳戶內，並由後端詐欺集團處理第二層帳戶，購買虛擬貨幣，最後由洪從後端詐欺集團取回虛擬貨幣，扣除水房總額18%報酬後，再將款項打到境外機房指定虛擬貨幣內，將收水總額6.5%打到後端詐欺集團，以此製造金流斷點，掩飾、隱匿犯罪所得，洪每月可得15萬元、王每月8萬、林每月2萬5000元，杜再將收水總和的11.5%扣除給洪、王傑、林薪水報酬。

期間，杜男等人為減少人頭帳戶提供者侵吞贓款或辦理掛失風險，竟在台中成立「控房」，由陳、 周、柯、洪等人將陳男拘禁，並以手銬、腳銬、以毛巾塞嘴巴後捆上膠帶等方式控制，直到警方破獲空點。（全案台中地檢署偵辦中）

不僅如此，杜為黑吃黑取信於境外詐欺機房，竟叫寧夏所所長葉育忻做法院交保單，導致境外房誤信款項遭扣。

檢方認杜等人正值青壯，為貪圖一己之私，主持、操縱、指揮、參與詐欺集團犯罪組織犯行，以精細分工與境外詐欺機房成員聯手，共同對不特定民眾實施詐欺，騙取其款項，更把囚禁人頭戶釀3死，建請法院審酌杜、洪、王3人毫無悔意，量處最重之刑，以昭炯戒；至於林晏齊建請法院就他涉案期間、參與次數等量處適當刑度。

▲▼ 葉育忻 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲時任寧夏派出所所長葉育忻遭續押。（合成圖）

杜等4嫌涉私行拘禁致死部分適國法案，移審士林地院，法院收案後，分「112年度國審重訴字第1號」由國民法官專庭成員進行輪分，經電腦抽籤分案結果，由李昭然為受命法官，合議庭成員為蔡守訓審判長、陳銘壎法官；葉育忻由強制處分庭法官負責強制處分。

稍早開移審庭，時任所長葉育忻稱，2021年杜承哲跟他報案，他看到杜有詐欺前科，本想吸收當線民，因此越走越近，然而賣掉賓士車的錢原本要給杜妻，後來又因借名登記的劉女稱沒錢，因此將賣車其中一部份68萬給她，至於賣車剩下的錢則是放在辦公室做公關用，法官諭知裁定續押，他當庭痛哭，其委任律師則拍背安慰。

杜承哲則否認自己是真正主謀，並指出有在偵查時供出真正上游是「吳XX」，更說「茶董」等人不受他指揮操控，他們實際3個團隊，桃園據點發生命案後，他心裡真的承受不住，因此退出，只有替洪俊杰找幣商換價差。

合議庭認杜、洪、王、薛4人涉犯私行拘禁致人於死等罪，嫌疑重大、且有勾串共犯、證人、湮滅證據、反覆實施相同犯罪之虞，而認有羈押原因、必要，裁定羈押並禁止接見通信。

至於，葉育忻涉犯公務員違背職務收受賄賂等罪，有逃亡之虞，有羈押原因、必要，因相關證已鞏固，認無禁止接見通信必要；林晏齊涉洗錢等罪，且有逃亡等，裁定羈押，因坦承犯行，無禁止接見通信必要，6人均還押看守所。

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