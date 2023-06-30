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桃園南崁溪印象大橋路面坑洞挨批　市府：鋪面改善完成今開放

▲桃園市蘆竹區知名的南崁溪印象大橋3年前啟用時成為打卡熱點，前市長鄭文燦啟用時還率官員騎乘自行車試乘。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘆竹區知名的南崁溪印象大橋3年前啟用時成為打卡熱點，前市長鄭文燦啟用時還率官員騎乘自行車試乘。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹區知名的南崁溪印象大橋3年前啟用後，由於沿南崁溪沿岸設置，景色宜人一度成為地方知名打卡熱點，但後來鋪設的PU跑道因日曬雨淋導致多處隆起變形，引發市民批評；市府今年4月間封橋進行橋面改善工程日前完工，趕在暑假前今（30）日重新開放。

▲桃園市蘆竹區知名的南崁溪印象大橋，經過市府水務局封橋施工後於今日開放使用。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘆竹區知名的南崁溪印象大橋，經過市府水務局封橋施工後於今日開放使用。（圖／記者沈繼昌翻攝）

位於蘆竹區的南崁溪印象大橋於2020年2月初啟用，市府指出，這項工程由經濟部水利署、行政院環保署各補助7千萬元，市府自籌款6,000萬元，總經費約2億元，全長約634公尺，橋面寬3.8公尺，內容包括橋梁興建、整建舊有護岸308公尺、植栽綠化景觀工程，以及LED景觀照明更新等項目，完工啟用後為當地拍照打卡熱點，但後來橋面PU跑道出現嚴重隆起與破損，引發居民抨擊，認為才啟用未久竟出現如此工程品質。

▲桃園市蘆竹區知名的南崁溪印象大橋，經市府水務局封橋施工後，趕在暑假前的今日開放使用。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘆竹區知名的南崁溪印象大橋，經市府水務局封橋施工後，趕在暑假前的今日開放使用。（圖／記者沈繼昌翻攝）

市府水務局指出，印象大橋至2020年2月啟用後，因使用人潮眾多導致橋面經常性損耗，為提升民眾通行橋梁安全性，市府於今年4月24日採封橋施工方式，辦理橋面鋪面改善工程，使用彩色塗層工法，重新以磨砂、耐久性複合材質設計，保有原橋梁紅色霧面色系樸實感，具有後續維管容易兼具經濟性，且可提供較佳耐候性、耐磨性與安全性，符合目前高使用率且能克服臨河面較高溼度等問題。

經過2個月封橋施工改善橋面工程，市府水務局將工期壓縮至最短，減少封橋施工期間無法使用之不便，並利用交通指引方式引導民眾改道，提升施工期間民眾與人員安全，最近完工後趕在暑假前的今天開放通行。

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