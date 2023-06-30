戲水FUN暑假！知卡宣親水公園戲水活動開幕　5大池區親子同樂

▲▼知卡宣綠森林親水公園內有5大戲水池區，非常適合親子同遊。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2023花蓮知卡宣綠森林親水公園夏日戲水活動將於7月1日盛大展開！花蓮縣長徐榛蔚表示，歡迎全台遊客在暑假時間，全家大小一起上山下海玩花蓮，一同在這個美好的夏日時光中盡情享受樂趣。

縣長徐榛蔚表示，花蓮縣政府從花東基金爭取到7,500萬元經費挹注，在知卡宣公園內建立了五個共融遊戲區，包括有機綠姆園、魔法音樂河、荒野冒險島、洄瀾我的家、森活天空樹，去年開始陸續開放，深受家長和孩子們的喜愛，入園人數每個月增加上萬人次。

因應戲水活動即將到來，為確保兒童活動的安全，縣府全面檢視了戲水設施，進行了五大池區（衝浪池、幼兒池、兒童池、滑道池及深水池）的池底修補和防水處理工程，並將泡腳池改為彩色池磚，以提升民眾遊水的安全性。現在，隨著戲水活動的啟用，這個公園不僅適合所有民眾和親子同遊，更是一個能夠共創美好回憶的地方。





除了多樣有趣的休閒設施，園內亦規劃販售在地飲食及林蔭休息區，呼籲遊客減少使用塑料產品，推廣「永續」新生活，讓大人小孩在玩耍之餘也能好好休息，共同維護園區美好樣貌。

知卡宣戲水活動將於7月1日至8月27日每天上午9時至下午5時開放，中午12時至下午1時30分為戲水區休息時間，戲水區每週一休息。為了確保遊客的安全，戲水活動期間，聘有專業證照的救生員和水道維護員，他們將負責各個水池的安全維護和秩序管理，以提供遊客最安全、最放心的保護。在遊玩的過程中，縣府呼籲遊客務必遵守工作人員的指導，注意安全，並盡情享受各項水中遊樂設施帶來的樂趣。





農業處長陳淑雯說明，從去年開始戲水活動期間收取知卡宣入園門票費用50元，但花蓮縣民、12歲以下或身高不滿150公分的孩童、65歲以上的長者、低收入戶、身心障礙者及其陪伴者等五類身分的人士，只要出示相應的證件，可以免費入場。開放期間若遇發佈颱風警報將不予開放，另為維持水池衛生安全，入池前請務必穿戴泳裝及泳帽並遵守現場救生人員指揮，以及自身防疫務必自主性管理，並請家長隨時注意孩童狀況，未滿12歲孩童入池時，請務必全程陪同，避免危險發生。詳細的活動資訊可搜尋知卡宣綠森林親水公園粉絲專頁（https://www.facebook.com/cikasuanpark）。

▲除了多樣有趣的休閒設施，園內亦規劃販售在地飲食及林蔭休息區。



徐榛蔚說，花蓮是一年四季皆適合出遊造訪的美麗城市，除了有大山大海相伴，暑假期間還有人氣滿滿的夏季限定活動，花蓮縣政府準備了各式精彩節目迎接遊客，7月1日開始知卡宣戲水活動開鑼，7月5日到9日紅面鴨FUN暑假，7月21日到23日原住民族聯合豐年節，歡迎大家關注花蓮縣政府網站和臉書資訊，一起到花蓮留下美好回憶。