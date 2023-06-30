打造新尖兵！　勞動部祭學費補助及每月再領8千獎勵金

▲勞動部「產業新尖兵試辦計畫」，7月1日起更名為「產業新尖兵計畫」持續為民服務，勞動部補助每一位參訓青年最高10萬元訓練費用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

勞動部「產業新尖兵試辦計畫」，7月1日起更名為「產業新尖兵計畫」持續為民服務，勞動部補助每一位參訓青年最高10萬元訓練費用，為使青年珍惜訓練資源，參訓時需先自付1萬元訓練費用，並依規定出席及取得結訓證書，且結訓日次日起90日內有依法參加就業保險者，即可自行申請領回！

勞動力發展署雲嘉南分署今也特別辦理計畫推動說明會，現場有財團法人、工商業團體及大專校院代表聆聽，本計畫下半年訓練課程自7月1日起開放申請至7月21日止，歡迎有興趣的訓練單位於受理期間內提出申請。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，「產業新尖兵計畫」開辦課程橫跨數位資訊、綠能科技、工業機械、電子電機與國際行銷企劃等創新產業類別，都是未來的產業及人力需求趨勢，分署近2年已開辦逾70班、錄訓近1700人次，下半年也將持續開課，歡迎15至29歲待業青年參訓，雖然須先自付1萬元訓練費，但只要出席時數達規定比例且取得結訓證書，並於結訓次日起90日內依法參加就業保險，就可提出申請領回，另一利多就是青年於參訓期間還可領取每月8000元的學習獎勵金，以強化失業青年學習知識及就業技能動機，有興趣的青年朋友可上台灣就業通「產業新尖兵計畫網」查詢與報名，或撥(06)6985945轉1425洽詢。



劉邦棟補充，勞動部7月1日上路的新制，還包括修正青年職前訓練學習獎勵金及青年就業旗艦計畫等，加上原有青年職得好評計畫及青年跨域就業津貼等多元資源，都是要幫助15至29歲的待業青年順利求職及就業，有興趣的民眾可上網搜尋「投資青年就業方案第2期」，或就近向轄區的就業中心洽詢。