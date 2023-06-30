台北市飆36℃　今起風向變！周末南台灣防午後雷雨

記者葉國吏／綜合報導

今日至下週日(30至2日)台灣附近由東南風漸轉為偏南風，迎風面南台灣偶有局部短暫陣雨、近山區午後要注意劇烈天氣發生。另外，台灣9縣市高溫燈號，其中台北市橙色燈號、溫度上看36度。

▲台灣9縣市高溫燈號。（圖／記者劉亮亨攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲今日至下週日(30至2日)台灣附近由東南風漸轉為偏南風。（圖／中央氣象局）

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今日至下週日(30至2日)台灣附近由東南風漸轉為偏南風，低層水氣多、大氣不穩定。迎風面南台灣偶有局部短暫陣雨，近山區午後強對流發展，擴及部分平地，應注意局部性大雷雨及「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)發生，並留意氣象局相關的特報；各地大多高溫炎熱、紫外線強，需注意防曬、防中暑。

今日各地區平地氣溫：北部23至36度，中部23至36度，南部24至36度，東部23至35度。氣象局針對台北市發佈橙色高溫燈號，有連續出現36度高溫的機率；台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、花蓮縣、臺東縣地區為黃色燈號，請注意。

▲30日4：20紅外線色調強化雲圖顯示，巴士海峽雲層較多，台灣上空雲層稀疏(左圖)。4：30累積雨量圖顯示，山區有昨夜殘餘零星飄雨(右圖)。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

下週一至週四(3至6日)台灣附近轉為西南風，迎風面西南部清晨偶有局部短暫陣雨，近山區午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率；各地大多高溫炎熱、紫外線強，需注意防曬、防中暑。下週二至週四北部、東半部因「背風沉降」或「焚風效應」，局部地區將出現38度以上的極端高溫。