　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄軍「末日將軍」行蹤成謎！疑為瓦格納VIP貴賓　俄官員否認關押

▲▼俄羅斯空軍大將蘇羅維金被發現疑似在瓦格納集團建檔為VIP會員。（圖／路透）

▲俄羅斯空軍大將蘇洛維金被發現疑似在瓦格納集團建檔為VIP會員。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

俄國傭兵組織瓦格納集團24日以「聲討正義」為由，發動一支5000名兵力的坦克裝甲車部隊佔領頓河畔羅斯托夫，並朝首都莫斯科方向移動，儘管一天內從距莫斯科200公里處撤軍，卻留下過多疑點。如今有機密文件顯示，俄軍大將蘇洛維金竟然是瓦格納集團的註冊會員，令人懷疑他是否為該集團發動叛變時的內應。

根據《CNN》，俄羅斯武裝力量大將、俄羅斯航空太空軍總司令蘇洛維金（Sergey Surovikin）是空軍的授勳指揮官，過去曾因轟炸敘利亞的殘忍冷酷戰術而被稱為「末日將軍」，去年10月更獲總統普丁任命為俄烏戰爭的駐烏克蘭總指揮官，儘管今年1月被拔掉該職位，但在戰爭中仍保有相當影響力。

不過蘇洛維金的一切，從瓦格納集團發起叛變後就跟著變調，而《CNN》從俄羅斯調查檔案中心（Russian investigative Dossier Center）所掌握到的機密文件顯示，蘇洛維金恐怕是瓦格納集團的秘密VIP成員，因為他在瓦格納集團有一個個人註冊帳號，而其他30名俄羅斯高級軍事情報官員也被一同列入名單，檔案中心認為他們都是瓦格納的VIP會員。

▲▼蘇羅維金和普丁。（圖／路透）

▲蘇洛維金和普丁。（圖／路透）

針對報導提出的質疑，瓦格納集團並未回應《CNN》，目前無法得知瓦格納集團的VIP會員有何種層面的意義，包括是否帶有經濟利益等。

在瓦格納集團首腦普里格津發動短暫叛亂期間，集團占領了頓河畔羅斯托夫，並一路向莫斯科的方向邁進，然而中間幾乎沒有遇到俄羅斯正規軍隊的抵抗，對此《紐約時報》引述美國官員的說法稱，有跡象顯示其他俄軍高級將領支持普里格津發動叛變，藉此推翻國防部領導階層，而若非莫斯科內部有人伸出援手，普里格津斷然不敢發動叛變。

美國情報當局正在釐清，該名協助瓦格納集團和普里格津發動叛變的「內應」，是否為蘇洛維金。

▲▼蘇羅維金和國防部長紹伊古。（圖／路透）

▲蘇洛維金和國防部長紹伊古。（圖／路透）

不過自從蘇洛維金24日發佈影片，呼籲普里格津停止叛亂以後，便一直下落不明。《彭博社》29日引述知情人士消息稱，蘇洛維金疑似因為早就知道普里格津會發動叛變，而被扣押在某處接受連續幾天的盤問。《莫斯科時報》則引述2名與俄國國防部關係密切的消息人士說法，表示蘇洛維金已經被捕。

俄羅斯公共監督委員會執行秘書梅爾尼科夫（Alexei Melnikov）29日在Telegram上表示，蘇洛維金目前人並不在關押犯下間諜罪或危害國家嫌犯、惡名昭彰的莫斯科監獄，「最近委員會收到國內外媒體排山倒海般的詢問，探究蘇洛維金的下落。對此我的回答是，他不在莫斯科列福爾托沃（Lefortovo）或任何其他審前居留設施。」

ET快訊
陳建州臉書簡介偷偷變了！
快訊／蘋果股價創新高！市值站上3兆美元里程碑
統神職業首戰6萬人搶看…19分迅速GG

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

曼谷機場電動走道「吞人腿」！女捲輸送帶當場截肢　接回希望破滅

瑞典批准「焚燒可蘭經」駐伊拉克使館爆示威　連國徽都被拆掉

快訊／4300萬人希望破滅！美最高法院出招　拜登減免學貸計畫無效

拜登直播專訪突然「起身離開」　尷尬畫面全程放送

印尼日惹「極淺層強震」規模6.4　震源深度僅25公里

迪士尼「神話破滅」　日本人點出3大變化：只剩疲憊感

日瑜珈老師殺害媽媽「支解遺體塞浴缸」！隔天自首：我要當靈媒

台灣鱷魚拉麵爆紅上CNN　1碗要價1500元

法國「非裔少年射殺案」示威變暴動　警方徹夜逮捕875人

他冒雨跑步「遭雷劈死」！橘光一閃瞬間倒地　陳屍果菜市場前

躲太久...通緝男出門吃消夜　被警攔查！逃3分鐘就被逮

30日起不讓行人噴6千　13項違規「恢復檢舉」

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

反骨酷炫遭偷拍性愛片！ 星宣淚訴：不只我受害...出來面對

小紅老師5罪名「正式提告NONO」　遭侵犯當天「現場有目擊證人」

NONO事件後首現身！ 朱海君唱情歌轉身拭淚

受害女子「增至25人」　小紅老師北檢提告NONO

婚宴沒有炸湯圓！她衝去買　賓客每人夾1份：有它才完整

黑人侵犯前8天「偷拍大牙美腿照」！　范瑋琪「護老公3證詞全翻車」

遭盤問後車廂疑似有屍體　車主解釋後警察笑到不行

曼谷機場電動走道「吞人腿」！女捲輸送帶當場截肢　接回希望破滅

瑞典批准「焚燒可蘭經」駐伊拉克使館爆示威　連國徽都被拆掉

快訊／4300萬人希望破滅！美最高法院出招　拜登減免學貸計畫無效

拜登直播專訪突然「起身離開」　尷尬畫面全程放送

印尼日惹「極淺層強震」規模6.4　震源深度僅25公里

迪士尼「神話破滅」　日本人點出3大變化：只剩疲憊感

日瑜珈老師殺害媽媽「支解遺體塞浴缸」！隔天自首：我要當靈媒

台灣鱷魚拉麵爆紅上CNN　1碗要價1500元

法國「非裔少年射殺案」示威變暴動　警方徹夜逮捕875人

他冒雨跑步「遭雷劈死」！橘光一閃瞬間倒地　陳屍果菜市場前

曼谷機場電動走道「吞人腿」！女捲輸送帶當場截肢　接回希望破滅

「夜市牛排店」怎麼吃才專業？　內行人分享4步驟釣出一票老饕

是真的！濱江市場菜攤徵人「月薪8萬元」老闆：能力足夠就傳給你

瑞典批准「焚燒可蘭經」駐伊拉克使館爆示威　連國徽都被拆掉

崔叡娜「恨她」玩哏被罵翻！奧莉維亞新歌《吸血鬼》　網：太貼切

李多慧鏡頭前「拿掉假髮」！　秘密藏5年...真實髮量首曝光

北市暴雨又淹水　顏若芳質疑自動化防汛大失靈

大牙被反咬「睡籃球員」！苦苓一論點力挺：沒這點認知就早點閹割

快訊／被控性侵！汪建民趕到大安分局提告　電信警察將找出女網友

瑪莎拉蒂「MC20海神賽車」首度曝光！兇猛外型將出征比利時耐力賽

俄國貓咪突然學會邪惡笑容　秒露出「渣男壞笑」電到網友

國際熱門新聞

迪士尼神話破滅　日本人：只剩疲憊感

印尼日惹強震規模6.4　深度僅25公里

拜登直播專訪突然離開　尷尬畫面全放送

即／4千萬人希望破滅！拜登減免學貸計畫被判無效

台灣鱷魚拉麵爆紅上CNN　1碗要價1500

行李託運前必做1件事！　旅遊網紅：是理賠關鍵

她腿「絞入機場電動走道」擠出血肉！現場緊急截肢

瑜珈老師弒母「支解塞浴缸」！隔天自首了

雙胞胎驗DNA　揭人妻「一夜情瞞17年」

瑞典焚燒可蘭經　駐伊拉克大使館爆示威

他冒雨跑步「遭雷劈死」！橘光一閃瞬間倒地

60多年沒有睡過覺！80歲老翁「永久失眠」

數學題「哪時間接近午夜」　網友想破頭

法國非裔少年之死引暴動　徹夜逮捕875人

更多熱門

相關新聞

俄28歲火辣「銀行副行長」11樓離奇墜亡

俄28歲火辣「銀行副行長」11樓離奇墜亡

自烏俄戰爭開打以來，有多名俄羅斯政界、商界知名人士因各種原因死亡，而最新一起死亡案件是年僅28歲的銀行副行長拜柯娃（Kristina Baikova），她23日凌晨從莫斯科的11樓住家摔落，當場死亡。

金磚峰會可能移往中國　避普丁國際逮捕令

金磚峰會可能移往中國　避普丁國際逮捕令

供瓦格納使用？　空拍顯示白俄軍事基地出現新設施

供瓦格納使用？　空拍顯示白俄軍事基地出現新設施

兵變後普丁突南巡　妹子合照被他親一口

兵變後普丁突南巡　妹子合照被他親一口

瓜地馬拉親中候選人擠進決選　承諾和中建交

瓜地馬拉親中候選人擠進決選　承諾和中建交

關鍵字：

俄烏戰爭國際焦點俄羅斯蘇洛維金

讀者迴響

熱門新聞

陳建州臉書簡介偷偷變了！ 刪執行長頭銜「改喊這5字」

陳建州首現身！被直擊出門警戒張望

酷炫被爆偷拍私密片　女友柔柔噤聲「網灌IG留言」

幕後／范瑋琪被罵爆9月恐硬唱內幕曝光

黑人策略「宣告失敗」！律師感謝郭源元

才剛求婚16年經紀人　蕭敬騰喜曝「愛的禮物」

艋舺雞排請到吸血鬼！員工爆NONO私下13惡行

黑人侵犯前8天「偷拍大牙美腿照」找到了！

34歲統神職業首戰6萬人搶看

快訊／酷炫首發聲：莫虛有的指控

《披荊斬棘的哥哥3》名單曝光！「台灣出道男星」有11人

范瑋琪遭洗版「退票抵制」！演唱會票房慘況曝

「3生肖」7月事業運超旺！可望升職加薪

黑范夫妻急否認喊告！媒體人曝「只為了1事」

快訊／被控性侵！汪建民趕到大安分局提告

更多

最夯影音

更多
躲太久...通緝男出門吃消夜　被警攔查！逃3分鐘就被逮

躲太久...通緝男出門吃消夜　被警攔查！逃3分鐘就被逮
30日起不讓行人噴6千　13項違規「恢復檢舉」

30日起不讓行人噴6千　13項違規「恢復檢舉」

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

反骨酷炫遭偷拍性愛片！ 星宣淚訴：不只我受害...出來面對

反骨酷炫遭偷拍性愛片！ 星宣淚訴：不只我受害...出來面對

小紅老師5罪名「正式提告NONO」　遭侵犯當天「現場有目擊證人」

小紅老師5罪名「正式提告NONO」　遭侵犯當天「現場有目擊證人」

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面